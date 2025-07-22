Muğla’da yörük ateşi 10. kez yandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin Karaçulha Yaylası’nda yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen Yayla Karaçulha Yörük Şenliği, 10’uncusu kez kapıları açtı. Şenlikte geleneksel oyunlardan halk danslarına, düğün ritüellerinden Yörük göçüne kadar birçok kültürel öge sergilenirken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de katıldı. Alanda kurulan Yörük çadırları, geleneksel kıyafetlerle sergilenen ritüeller ve ikramlar, ziyaretçilere adeta geçmişe yolculuk yaptırdı.

HANCI: ETKİNLİKLE KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ

Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Etkinlik kapsamında birçok yarışma düzenliyor, dereceye girenlere ödül veriyoruz. Etkinlikle kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Atalarımızın yaşadıklarını bizden sonraki nesle aktarıyoruz." dedi.

AKDENİZLİ: ŞENLİKLERLE YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞI

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, “Seydikemer Belediyesi olarak bizler evlatlarımıza, çocuklarımıza bu kültürü anlatmaya çalışacağız. Geleneklerimizi bu tarz organizasyonlarla, şenliklerle gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KARACA: YÖRÜK DEMEK; BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAK VE ONUNLA BİRLİKTE YAŞAYABİLMEKTİR

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da “Yalnızca ‘Ben Yörüğüm’ demekle Yörük olunmaz. Yörük olmak, bu kültürü yaşatmak ve onunla birlikte yaşayabilmeyi gerektirir. Etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılmak ve sahip çıkmak bunun bir parçasıdır. Bu kültürün yaşatılmasına katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda bir kez daha gururla söylüyorum: “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

ARAS: HER ŞEYİMİZLE BİZ YÖRÜK TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ

Şenliğe katılan Başkan Aras, alanda vatandaşlarla bir araya geldi, kortej yürüyüşüne eşlik etti ve Yörük ateşinin etrafında halkla birlikte halay çekti. Konuşmasında, Yörük kültürünün Anadolu'nun kadim miraslarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Aras, şunları söyledi: “Yörük Türkmen Toyunu Şenliğini düzenleyen derneğimize, belediyelerimize çok teşekkür ederiz. Türk topraklarının her köşesinde binlerce yıllık Yörük Türkmen kültürü yaşatılmaktadır. En büyük Türk, en büyük Yörük Mustafa Kemal Atatürk’tür. Muğla’mızın her köşesinde bugün Seydikemer’den Bodrum’a kadar deve güreşlerimizle, boğa güreşlerimizle, pehlivan güreşlerimizle Yörük Türkmen Şenliklerimizle, düğünlerimizle, oyunlarımızla, yemeklerimizle, her şeyimizle biz Yörük Türkmen kültürünü yaşatıyoruz.”