Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim rüzgârı: En düşük ödeme hangi bankada?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından konut kredisi faizlerinde gerileme yaşandı. İhtiyaç kredilerinde bankalar, belirli tutar ve vadeler için sundukları kampanyalarla öne çıkarken, otomobil tarafında da yıl sonuna özel kampanyalar devam ediyor. Söz konusu gelişmelerin kredi hacmindeki artışta etkili olduğu ifade ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 12 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 829,90 milyar TL olarak kaydedildi.

SON 4 HAFTANIN EN HIZLI ARTIŞI Tüketici kredisi hacmi, önceki haftaya göre yaklaşık 42 milyar lira arttı. Bu artış, aynı zamanda son dört haftanın en hızlı yükselişi olarak dikkat çekti. Geçen hafta konut kredisi hacmi 3,8 milyar TL artarken, ihtiyaç kredisi bakiyesi 37 milyar TL yükseldi. Taşıt kredilerinde ise 850 milyon TL’lik artış görüldü.

KREDİLERDE YIL SONU ETKİSİ TCMB’nin faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarında düşüş yaşandı. İhtiyaç kredilerinde bankaların belirli tutar ve vadelerde sunduğu kampanyalar öne çıkarken, otomobil tarafında yıl sonu kampanyalarının sürmesi de kredi kullanımını destekledi. Tüm bu faktörlerin kredi hacmindeki artışta etkili olduğu belirtiliyor.

En düşük oranlı konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin hangi bankalarda olduğu ve en ucuz kredi seçeneklerine ilişkin örnek geri ödeme tabloları da netleşti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ 19 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük oranlı konut kredileri şöyle sıralanıyor:

Ziraat Bankası: Yüzde 2,49

QNB: Yüzde 2,64

Akbank: Yüzde 2,65

Halkbank: Yüzde 2,69

Garanti BBVA: Yüzde 2,74

1 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE 1 milyon TL konut kredisinin en düşük orana göre 10 yıldaki geri ödeme tablosu şu şekilde oluşuyor:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi Vadesi: 120 ay

120 ay Kredi Oranı: Yüzde 2,49

Yüzde 2,49 Aylık Taksit: 26 bin 273 TL

26 bin 273 TL Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ 19 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük oranlı taşıt kredileri ise şöyle:

Kuveyt Türk: Yüzde 3,01 (Kâr payı oranı)

Akbank: Yüzde 3,10

Albaraka: Yüzde 3,10 (Kâr payı oranı)

Türkiye Finans: Yüzde 3,14 (Kâr payı oranı)

Garanti BBVA: Yüzde 3,15

250 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE 250 bin TL taşıt kredisinin en düşük orana göre iki yıldaki geri ödeme tablosu şu şekilde:

Kredi Tutarı: 250 bin TL

250 bin TL Kredi Vadesi: 24 ay

24 ay Kredi Oranı: Yüzde 3,01

Yüzde 3,01 Aylık Taksit: 16 bin 251 TL

16 bin 251 TL Toplam Geri Ödeme: 391 bin 461 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ 19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı ihtiyaç kredileri şöyle:

Alternatif Bank: Yüzde 2,79

TEB: Yüzde 2,99

QNB: Yüzde 2,99

ON Dijital: Yüzde 3,29

ING: Yüzde 3,49

125 BİN TL KREDİ / 12 AY VADE 125 bin TL ihtiyaç kredisinin en düşük orana göre bir yıldaki geri ödeme tablosu şu şekilde: