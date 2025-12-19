Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim rüzgârı: En düşük ödeme hangi bankada?
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim rüzgârı: En düşük ödeme hangi bankada?

19.12.2025 11:59:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Merkez Bankası’nın faiz indirimi hamlesi sonrası bankalar konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranlarını aşağı çekerek yıl sonuna özel yeni kampanyalarını duyurdu. Kredi hacminde son haftaların en hızlı yükselişi kaydedilirken, nakit ihtiyacı olanlar ve ev sahibi olmak isteyenler için en avantajlı geri ödeme seçenekleri güncellendi. Peki en ucuz kredi hangi bankada? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranını hangi banka veriyor? İşte tam liste...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından konut kredisi faizlerinde gerileme yaşandı. İhtiyaç kredilerinde bankalar, belirli tutar ve vadeler için sundukları kampanyalarla öne çıkarken, otomobil tarafında da yıl sonuna özel kampanyalar devam ediyor. Söz konusu gelişmelerin kredi hacmindeki artışta etkili olduğu ifade ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 12 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 829,90 milyar TL olarak kaydedildi.

SON 4 HAFTANIN EN HIZLI ARTIŞI

Tüketici kredisi hacmi, önceki haftaya göre yaklaşık 42 milyar lira arttı. Bu artış, aynı zamanda son dört haftanın en hızlı yükselişi olarak dikkat çekti. Geçen hafta konut kredisi hacmi 3,8 milyar TL artarken, ihtiyaç kredisi bakiyesi 37 milyar TL yükseldi. Taşıt kredilerinde ise 850 milyon TL’lik artış görüldü.

KREDİLERDE YIL SONU ETKİSİ

TCMB’nin faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarında düşüş yaşandı. İhtiyaç kredilerinde bankaların belirli tutar ve vadelerde sunduğu kampanyalar öne çıkarken, otomobil tarafında yıl sonu kampanyalarının sürmesi de kredi kullanımını destekledi. Tüm bu faktörlerin kredi hacmindeki artışta etkili olduğu belirtiliyor.

En düşük oranlı konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin hangi bankalarda olduğu ve en ucuz kredi seçeneklerine ilişkin örnek geri ödeme tabloları da netleşti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük oranlı konut kredileri şöyle sıralanıyor:

Ziraat Bankası: Yüzde 2,49

QNB: Yüzde 2,64

Akbank: Yüzde 2,65

Halkbank: Yüzde 2,69

Garanti BBVA: Yüzde 2,74

1 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE

1 milyon TL konut kredisinin en düşük orana göre 10 yıldaki geri ödeme tablosu şu şekilde oluşuyor:

  • Kredi Tutarı: 1 milyon TL
  • Kredi Vadesi: 120 ay
  • Kredi Oranı: Yüzde 2,49
  • Aylık Taksit: 26 bin 273 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL
EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük oranlı taşıt kredileri ise şöyle:

Kuveyt Türk: Yüzde 3,01 (Kâr payı oranı)

Akbank: Yüzde 3,10

Albaraka: Yüzde 3,10 (Kâr payı oranı)

Türkiye Finans: Yüzde 3,14 (Kâr payı oranı)

Garanti BBVA: Yüzde 3,15

250 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

250 bin TL taşıt kredisinin en düşük orana göre iki yıldaki geri ödeme tablosu şu şekilde:

  • Kredi Tutarı: 250 bin TL
  • Kredi Vadesi: 24 ay
  • Kredi Oranı: Yüzde 3,01
  • Aylık Taksit: 16 bin 251 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 391 bin 461 TL
EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı ihtiyaç kredileri şöyle:

Alternatif Bank: Yüzde 2,79

TEB: Yüzde 2,99

QNB: Yüzde 2,99

ON Dijital: Yüzde 3,29

ING: Yüzde 3,49

125 BİN TL KREDİ / 12 AY VADE

125 bin TL ihtiyaç kredisinin en düşük orana göre bir yıldaki geri ödeme tablosu şu şekilde:

  • Kredi Tutarı: 125 bin TL
  • Kredi Vadesi: 12 ay
  • Kredi Oranı: Yüzde 2,79
  • Aylık Taksit: 13 bin 32 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 156 bin 388 TL
İlgili Konular: #Kredi #konut kredisi #düşük faizli konut kredisi #İhtiyaç kredisi #taşıt kredisi