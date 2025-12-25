Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tahtakurusu istilası Meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta odalarında görülen ve uzun süredir devam ettiği belirtilen tahtakurusu istilasını TBMM gündemine taşıdı. Özcan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, yaşanan durumun yalnızca bir hijyen sorunu değil, hasta sağlığını, sağlık çalışanlarını ve toplum sağlığını doğrudan tehdit eden bir kamu sağlığı krizi olduğunu vurguladı. Özcan’ın soru önergesinde, istilanın kaynağının Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen tefriş malzemeleri olduğuna dair tespitlere dikkat çekildi. Özellikle hasta yataklarının ve duvar ünitelerinin ahşap aksamlarının tahtakurularının yayılmasına elverişli olduğu belirtilirken, bugüne kadar uygulanan ilaçlama ve servis kapatma gibi geçici önlemlerin sorunu kalıcı biçimde çözmediği ifade edildi. Muğla EAH’nin hâlihazırda yatış ve ameliyatlar için uzun bekleme sürelerinin yaşandığı, acil servislerde yatak bulunamadığı bir sağlık tesisi olduğunu hatırlatan Özcan, tahtakurusu istilası nedeniyle servislerin kısmen ya da tamamen hizmet dışı kalmasının bu yapısal sıkışıklığı daha da ağırlaştırdığını belirtti. Hastaların başka bir seçenekleri olmadığı için risklere rağmen aylar süren beklemelere razı olmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

SÖZ KONUSU OLAN TOPLUM SAĞLIĞIDIR

Özcan önergesinde, hastaneden hizmet alan hastalar ve refakatçiler aracılığıyla tahtakurularının evlere ya da Muğla EAH’nin yükünü paylaşan Yatağan Devlet Hastanesi ve Menteşe Devlet Hastanesi gibi çevre sağlık kuruluşlarına taşındığı yönündeki iddialar da yer aldı. Özcan, bu durumun bireysel hasta sağlığının ötesinde toplum sağlığı açısından yayılım riski taşıdığına işaret etti. Sağlık çalışanlarının ve ailelerinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini vurgulayan Özcan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının ortadan kalkmasının sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. Yaşananların idari ihmallerle ya da geçici çözümlerle geçiştirilemeyeceğini ifade eden Özcan, kaynağa yönelik, bilimsel ve planlı bir mücadele yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

NET BİR EYLEM PLANINIZ VAR MI?

Özcan, verdiği soru önergesiyle Sağlık Bakanlığı’ndan; istilanın ne zaman bildirildiği, hangi işlemlerin yapıldığı, sorunun kaynağı olan malzemelerin hangi firmalardan ve hangi ihale usulüyle temin edildiği, kaç servisin hizmet dışı kaldığı, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamanın boyutu ve kalıcı çözüm için bir eylem planı olup olmadığına dair net ve somut yanıtlar talep etti.