Muğla’nın gıda güvencesi uluslararası standartta

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Muğla Ticaret Borsası iş birliğinde üreticilerin kaliteli, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim yapmasına destek olmak amacıyla hayata geçirilen 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve denetim süreçlerini başarıyla tamamladı. 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Akreditasyonla birlikte laboratuvarın teknik yeterliliği ve analiz sonuçlarının uluslararası geçerliliği tescillenmiş oldu.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE GÜVENLİ GIDA ZİNCİRİNE KATKI

Yaklaşık 50 milyon TL yatırımla kurulan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı; başta bal ve zeytinyağı olmak üzere gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin bilimsel yöntemlerle belirlenmesi, yenilikçi ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi ve bölgenin tarımsal ürünlerinin katma değerinin artırılması amacıyla hizmet veriyor. Laboratuvar, üreticilerin ürünlerini daha hızlı ve uygun maliyetlerle analiz ettirebilmesine imkân sunarken, güvenilir gıda üretimine ve tüketici sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor.

BAL VE ZEYTİNYAĞINDA AKREDİTE ANALİZ HİZMETİ

TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon ile laboratuvarın belirlenen kapsamlarda gerçekleştirdiği analizlerde teknik yeterliliği, kalite yönetim sistemi ve sonuçlarının güvenilirliği ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Özellikle bal ve zeytinyağı analizlerinde akredite hizmet sunacak olan laboratuvar, Muğla ve çevre illerde faaliyet gösteren üreticiler, kooperatifler ve işletmeler için güvenilir analiz merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Akreditasyon sayesinde hazırlanan analiz raporları ulusal ve uluslararası platformlarda kabul görecek; ihracat süreçlerine de önemli katkı sağlayacak.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Akreditasyon belgesiyle birlikte 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, yalnızca üreticilerin ürün kalitesini belgelendiren bir merkez olmanın ötesinde, Muğla'nın tarımsal markalarının uluslararası rekabet gücünü artıran önemli bir kalite altyapısı olarak çalışmalarını sürdürecek. Laboratuvar, güvenilir analiz hizmetleriyle üreticilere, kooperatiflere ve gıda sektörüne uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edecek.