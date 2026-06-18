Muğla’ya “Genç Dostu Kent” ödülü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim, ulaşım, barınma, spor ve yönetime katılım alanlarında hayata geçirdiği projelerle “Genç Dostu Kent” ödülüne layık görüldü. Ödülü, düzenlenen törende Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalarıyla Türkiye genelinde örnek gösterilen çalışmalar yürütüyor.

ÖĞRENCİLERE 1 TL ULAŞIM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım ücretini 1 TL’ye düşürdü. İlk olarak öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kampüs yerleşkesinde başlatılan uygulama daha sonra tüm ilçelerde ilçe içi ulaşımı kapsayacak şekilde genişletildi. Bununla da sınırlı kalınmayarak gençlerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Akyaka hattında da öğrenci ulaşımı 1 TL olarak uygulanmaya başlandı.

GENÇLER KARAR MEKANİZMALARINDA SÖZ SAHİBİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Gençlik Meclisi aracılığıyla gençlerin yerel yönetim süreçlerine aktif katılımı destekleniyor. Gençler kent yaşamına ilişkin görüş ve önerilerini doğrudan yönetime aktarırken, kentin geleceğine ilişkin kararlarda söz sahibi olma imkânı buluyor.

ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ BARINMA İMKÂNI

Gençlerin eğitim hayatlarını daha sağlıklı ve güvenli koşullarda sürdürebilmeleri amacıyla Seydikemer’de Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci evi hizmete açıldı. Proje, özellikle barınma sorunu yaşayan gençlere önemli bir destek sunuyor.

GENÇLERİN NABZI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARLA TUTULUYOR

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) aracılığıyla yürütülen gençlik araştırmaları sayesinde gençlerin ihtiyaçları, beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar bilimsel yöntemlerle analiz ediliyor. Elde edilen veriler, gençlere yönelik politika ve projelerin şekillendirilmesinde yol gösterici oluyor.

SPORUN VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKÇİSİ

Büyükşehir Belediyesi, farklı spor branşlarında faaliyet gösteren genç sporculara destek verirken, sporun daha geniş kitlelere yayılması için çeşitli teşvik programları uyguluyor. Gençlerin sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmesi amacıyla spor yatırımları ve organizasyonları sürdürülüyor.

SOSYAL SORUMLULUKTA GENÇLERİN GÜCÜ

Kurulan Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) ile gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alması teşvik ediliyor. Çevreden eğitime, dayanışmadan gönüllülük çalışmalarına kadar birçok alanda gençler toplumsal fayda üreten projelerin parçası oluyor.

ARAS: GENÇLERİN KENTİ MUĞLA’YI BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de en önemli paydaşları olduğunu belirterek, “Biz gençleri yalnızca geleceğin sahibi olarak görmüyoruz. Gençler, bugünün de öznesidir. Kent yaşamının, demokrasinin, karar alma süreçlerinin ve ortak geleceğimizin en dinamik gücüdür. Bu nedenle genç dostu kent anlayışı bizim için yalnızca gençlere yönelik birkaç hizmet üretmekten ibaret değildir. Genç dostu kent; gençlerin dinlendiği, karar süreçlerine katıldığı, fikirlerinin önemsendiği, eğitimden ulaşıma, barınmadan kültüre, spordan sosyal yaşama kadar her alanda desteklendiği kenttir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla gençlerin yaşamına doğrudan dokunan birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerin kent yaşamına katılımı, önce temel hizmetlere erişebilmesiyle mümkündür. Bugün yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri, gençlerin umutlarını büyütmektir. Gençlerin kendini kentinde değerli hissettiği, sözünün duyulduğu, emeğinin görüldüğü ve geleceğe güvenle bakabildiği bir yaşamı birlikte kurmak zorundayız. Bu ödülü, gençlerle birlikte kuracağımız daha güçlü, daha adil ve daha özgür bir kent yaşamı için yeni bir motivasyon olarak görüyoruz.” dedi.