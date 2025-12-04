Muradiye'ye 13 milyon dolarlık arıtma tesisi

Dünya Bankası kredisi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Muradiye Mahallesi’ne yapılacak olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için protokole imzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve firma temsilcisi tarafından atıldı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Bircan Kaynak, Doç. Dr. Özgür Avşar, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

150 BİN NÜFUSA HİZMET VERECEK

Yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verebilecek şekilde planlanan tesis, modern teknolojisiyle bölgedeki atık suların çevreye duyarlı şekilde arıtılmasını sağlayacak. 13 milyon dolarlık yatırım hem Muradiye’nin hem de çevre mahallelerin gelecekteki altyapı ihtiyaçlarını güvence altına alacak. Proje ayrıca Gediz Havzası’nın korunması açısından da büyük önem taşıyacak. Önceliği çevresel sürdürebilirlik olan ve 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak hizmete başlaması hedeflenen tesisin bölgeye uzun vadeli olarak fayda sağlaması amaçlanıyor.

“MURADİYE’NİN SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZÜYORUZ”

Muradiye Mahallesi ve çevresine hizmet verecek olan yaklaşık 13 milyon dolarlık ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Muradiye’nin sorunlarını adım adım çözmeye devam ediyoruz” dedi. Muradiye Mahallesi’nin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan ihaleyi geçtiğimiz haftalar içinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dutlulu, “Bugün de ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz için protokol imzalıyoruz. Hayırlısıyla ihaleyi alan şirketimiz ile sözleşmemizi imzaladık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde inşaatımız başlayacak. Muradiye’nin A’dan Z’ye tüm alt yapı ve arıtma tesisi sorunlarını çözmüş olacağız. Şimdiden Muradiye ve Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.