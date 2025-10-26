Mustafa Balbay okurlarıyla bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP-6. İzmir Kitap Fuarı haftasonu büyük ilgi gördü. On binlerce kitapsever sevilen yazarlarla bir araya gelme imkanı bulurken yazarım Mustafa Balbay da Cumhuriyet Kitap standında okurları için kitaplarını imzaladı.

Kitapseverlerle sohbet eden Balbay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Imamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde geçen sürece ışık tutan kitabı “Asla Vazgeçme - Ekrem Imamoğlu'nun Silivri Röportajları ve Yolculuğu"nun yazılma sürecini ve son günlerde yoğunlaşan kayyum atamaları üzerine konuştu.