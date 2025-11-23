Mustafa Necati İzmir'de anıldı

Konak Belediyesi'nin evsahipliğinde; Altay Spor Eğitim Vakfı, Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şubesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi'nin işbirliğiyle Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma kapsamında "Bir Devrim Neferi Mustafa Necati" başlıklı panel düzenlendi.

Konak Belediyesi Meclis üyesi ve Mustafa Necati'nin ikinci kuşak yeğeni Işık Doğusoy’un kolaylaştırıcılığında yapılan panele Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu ile Altay Tarihi Araştırmacısı Tanıl Adalı konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelde Tanıl Adalı, Necati'nin yaşamını, Altay Spor Kulübü’nün kuruluşundaki ve Milli Mücadeledeki kilit rolünü dinleyicilere aktardı.

“OKULLAR FİİLİ İŞGAL ALTINDA”

Mustafa Necati'nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Müsteşarlığını yürüten Nafi Atuf Kansu’nun torunu olan Işık Kansu da Necati'nin Milli Eğitim Bakanlığı dönemini yapılan "Eğitim Devrimi"ni tarihsel belge ve fotoğraflarla anlattı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da Öğretmenler Günü arifesinde Milli Eğitimin, eğitimin ve öğretmenin bugünkü sorunlarını dile getirdi. AKP iktidarının "Eğitimde çağ atladık" söylemlerini eleştiren Özbay, "Çağ atladık ama ortaçağ atladılar. Geriye atladılar. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alt kurumu durumunda. Bunların görev tanımları beliyken bugün okullar fiili işgal altında. Adı ÇEDES projesi. Bir cinayet projesi! Pedagojik cinayet. Ne işi var okulda. Yalnızca ÇEDES değil tarikat ve cemaatlerin işgali altında okullar. böyle bir işgal var" dedi.

Mustafa Necati'nin "Memlekette mektep bulamayan bir çocuk bırakmayacağız" sözünü hatırlatarak devam eden Özbay, "Yusuf Tekin AKP’nin gerçek yüzüdür. Bu ülkede 20 bin köy okulu kapandı. Merkezi okullarında tamamında temizlik sorunu var. Milli Eğitim Bakanı çocuğunu özel okula yolluyor. Halkın çocuğu musluktan su içiyor. Cumhuriyet, çocukları okula almaya çalışıyordu. Bunlar çocukları okulun dışına itmeye çalışıyor. Bugün itibariyle 611 bin 612 çocuk okul dışında. 500 bin yakın cocuk MESEM'de ve 15 çocuk bu MESEM'lerde yaşamını yitirdi. TÜİK verilerine göre; 600 üzerinde çocuk olaya karışmış bunun 130'ü direkt faili. Okul, aynı zamandır koruyan yerdir, çocuğu korur, toplumu koruru. Çocuğu okulda tutmazsan, çocuğun Ahmet Minguzzi gibi bir olayın başına gelmeyeceğinin garantisi yok. Çünkü okula gelmeyen çocuğun neye karışacağının bir garantisi yok. Çocuğu okula göndermemek bir suç. O çocukların tarikatlerin, cemaatlerin elinde olduğunu biliyorlar. O nedenler organize bir kötülüğün parçalarılar" diye konuştu.

Öğretmenlerin sorunlarını anlatan Özbay, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün önemini anlatarak sözlerini noktaladı. Etkinlik sonunda Işık Kansu okurları için kitaplarını imzaladı.