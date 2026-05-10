Mutlu annelerin kenti Konak

Konak Belediyesi’nin, annelerin hayatını kolaylaştıran hizmet programı son iki yılda fark yarattı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, kadın ve çocukları önceleyen sosyal belediyecilik anlayışının izdüşümleri, annelerin yüzüne mutluluk olarak yansıdı. Sosyal projeler, eğitim, kurs ve çeşitli aktivitelerle desteklenen yerel hizmetler, annelerin omuzlarındaki yükü hafifletti, mesleki ve sosyal yaşamda daha çok yer alabilmelerine olanak tanıdı. Adil bir kent ve eşit yurttaşlığın, kadınları ve çocukları mutlu bir kentle mümkün olacağını ifade eden Başkan Mutlu, “Bir kadın ve bir anne olarak, kadınların yaşadığı zorlukları, fırsat eşitsizliklerini, güçlü durma çabasını aynı pencereden görebiliyorum. Konak’ta göreve geldiğimiz ilk gün, artık Konak’ın bir kadın başkanı var ve bu kentte kadınlar daha görünür olacak, annelerin omuzlarındaki yük hafifleyecek, dedik. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’yle başladığımız desteğimizi dayanışmayla da güçlendirerek çok daha geniş alanlara yaydık. Kadınları, anneleri güçlendiren çalışmalarımız artarak, işlevselleşerek devam edecek” dedi.

MUTLU ÇOCUKLAR’IN MUTLU ANNELERİ

Konak Belediyesi’nin 3-5 yaş arası çocukların gelişimine destek olan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde çocuklar fırsat eşitliğine kavuştu, anneler ise kendilerine zaman ayırma ve istihdama katılma şansı buldu. 10 merkezde ücretsiz hizmet veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’ne çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet eden annelerin bir kısmı işe girerek çalışmaya başladı. Belediyenin kurslarına katılarak el işi öğrenen ve bunu ev ekonomisine katkıya dönüştüren, belediyenin el emeği kermeslerine katılanlar da Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nin annelere katkısının en güzel örneklerinden oldu.

EĞİTİM DESTEĞİ

Başta Mutlu Çocuklar Oyun Evleri anneleri olmak üzere kentin dört bir yanındaki anneler çeşitli eğitimlere katılarak kendilerini geliştirdi. Anne Destek Programı, En İyi Narkotik Polisi; Anne, Emzirme Eğitimi gibi eğitimlerle annelerin farkındalığı yükseltildi.

YAŞAMIN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN BİRLİKTE

Konak’ta ilk defa anne olan ya da yeni bebeklerini kucaklarına alan anneler yalnız bırakılmayarak Hoş Geldin Bebek projesinden yararlanmaları sağlandı. Hayata gözlerini Konak’ta açan minikler, özel olarak hazırlanan hediye paketiyle karşılandı. Hoş Geldin Bebek çantasının içerisinde bebek bezinden ıslak beze, alt açma örtüsünden biberona, zıbından çoraba kadar bebeğin ilk günlerinde kullanılacak malzeme ve giysiler yer aldı. Öte yandan anneler, emzirme eğitimiyle de desteklendi.

EL EMEĞİ DEĞERLENDi

Yılbaşı, Kadınlar Günü gibi özel günler başta olmak üzere kentin dört bir yanında kurulan el emeği kermesleri, üreten kadınların aile bütçelerine katkı sağlayan bir misyon üstlendi. Kermesler sayesinde kadınlar el emeklerine değer kattı. Özellikle Anneler Günü için kurulan kermesler duygusal anlar yaşattı. Konaklı annelerin el emeği ürünleri yine annelere armağan olarak ulaştı.

ZOR GÜNLERDE DE BİRLİKTE

Konaklı anneler, Kadın Danışma Merkezi’nin açılmasıyla rahat bir nefes aldı. İlçenin farklı noktalarında açılan ilk başvuru noktaları sayesinde anneler, kimseye anlatamadıkları, kimseye soramadıkları konuları uzmanlarla paylaşma ve çözüme yönelme şansı buldu. Öte yandan Psikososyal Destek Merkezi de özellikle ergenlik çağında çocuğu olan annelerin en önemli destek noktası oldu.

SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK

Konak Belediyesi’nin kadınlara yönelik spor kursları ve aktiviteleri de başta annelerin yararlandığı programlar arasındaki yerini aldı. Çocuklarını spor okullarına kaydeden anneler, pilates, aerobik ve kardiyo sınıflarına katıldı. Anneler Günü için düzenlenen aerodans, açık havada spor gibi etkinliklerle anneler, sağlıklı bir yaşam için teşvik edildi.

KALPLERDE YER ETTİ

Konak Belediyesi’nin yaz aylarında düzenlenen deniz gezileri ise annelerin kalbinde taht kurdu. Çocuğunu denize götürme fırsatı bulamayan anneleri sevindiren gezilerden en çok memnun kalanlar ise engelli çocukların anneleri oldu.