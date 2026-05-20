Narlıdere, 19 Mayıs ruhuyla tek yürek oldu

Narlıdere, kurtuluş ateşinin yakıldığı, 19 Mayıs 1919’un 107’nci yıl dönümünü tek yürek coşkuyla kutladı. Narlıdere Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği 19 Mayıs Korteji ve Fener Alayı’na katılan yurttaşlar, marşlar eşliğinde bayram sevinci yaşadı. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, CHP 24’üncü Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, belediye meclis üyeleri, STK’ların temsilcileri ve çok sayıda Narlıderelinin katıldığı yürüyüşte “Bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyiz” mesajı verildi.

KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yoğun bir kalabalığa sahne olan 19 Mayıs Korteji, Belediye Hizmet Binası önünden başladı. Ellerinde Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar Mithatpaşa Caddesi’nden marşlar eşliğinde yürüdü. Kırmızı beyaza bürünen sokakları, yaktıkları meşalelerle bağımsızlık ateşiyle aydınlatan Narlıdereliler, bir kez daha Ata’sına olan bağlılığını gösterdi. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na kadar devam yürüyüş sırasında coşkulu kalabalığa, birçok vatandaş da ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarından eşlik etti.

CUMHURİYETE AŞIĞIZ, BAĞIMSIZLIĞA SEVDALIYIZ

Bayram coşkusunun doruğa ulaştığı kutlamalarda, gecenin finali ise Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’ndaydı. Meydanı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Biz tam 107 yıl önce Samsun’da Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı o bağımsızlık ateşini asla söndürmeyiz. Özgürlüğümüzden vazgeçmeyiz. Çünkü biz Cumhuriyete aşığız, bağımsızlığımıza sevdalıyız. ‘Benim doğum günüm 19 Mayıs’ diyen Atatürk, bu bayramı boşuna gençlere emanet etmedi. Bugün burada, o ruhun devamı ile birlikteyiz. Cumhuriyetimize sahip çıkan sizlerle birlikteyiz. Bizler; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Ata’mızın emanetine sahip çıkacağız. Başta, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

RESMİ TÖRENLER DEMOKRASİ MEYDANI’NDAYDI

Narlıdere’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı ise Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Garnizon Komutan Vekili İstikham Albay Halil İbrahim Yılmaz, ilçe protokolü, STK’lar, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programında öğrenciler, 19 Mayıs temalı gösteriler sundu.