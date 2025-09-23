Nâzım Hikmet en güzel eserleriyle Buca’da anılacak

Buca Belediyesi, Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden ünlü şair Nâzım Hikmet Ran’ı “Nâzım Gurbette” isimli gösterim ile anmaya hazırlanıyor. Nâzım Hikmet’in en güzel eserlerinin yorumlanacağı etkinlik, 24 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda yapılacak.
Buca Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Buca Kızılçullu Şubesi iş birliği ile hazırlanan gecede Batur Uyar, Emin Eray, Fuat Keyik, Hamide Sönmez, Nermin Sağcık, Nevriye Keyik, Recep Şahin, Semihat Karadağlı yorumlarıyla şairin dizelerine can verecek.
Gecede, solist Hülya Tümerdem ve müzisyen Erol Sönmez türküleriyle şiirlere eşlik edecekler. Öte yandan Buca Belediyesi ana hizmet binası önünden saat 19.30’da etkinlik için ücretsiz araç kaldırılacak.