Ne olacak Altay ve KSK'ın hali?

Sadece İzmir'in değil, aynı zamanda Türk futbolunun tarihi Cumhuriyet'ten de eski olan iki markası Altay ve Karşıyaka maalesef zor günlerden geçiyor. İki kulüp de bir yandan yönetim krizlerinden çıkmaya çalışırken içinden çıkılması çok zor mali sorunlarla da boğuşuyor.

ALTAY ŞİRKETLEŞME ADIMI ATTI FAKAT...

Bu sezon bölgesel statüye geçen 3. Lig’de 4. Grup’ta mücadele edecek olan siyah beyazlı takım profesyonel futbolda yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 A.Ş.'ye devretti. Ancak, kulüp bir yatırımcı bulamayınca şirket Prof. Dr. Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetime kaldı. Şirketin sahibi ise başkanın oğlu Görkem Gürüz oldu. Bu arada geçmiş dönem mali sürecin ibra edilmemesi de ilginç bir sayfa Altay için.

Altay yönetimi ilk olarak sponsor bularak birikmiş personel alacaklarını kapatmayı, transfer pürüzlerini çözmeyi ve altyapıyı reorganize etmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda U 17 ve U 19 takımları 7 Temmuz’da Kutlu Aktaş Tesisleri’nde çalışmalara teknik direktörlüğe getirilen Ramazan Kurşunlu gözetiminde başladı. Altay, takımdan ayrılan futbolcuların yerine mali durumdan dolayı U 19'dan takviyelerle eksikleri tamamlamayı hedefliyor. Bu arada 44 yaşındaki forvet kaptan Murat Uluç, alacaklarının da yarısından feragat ederek yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giyecek. Yine sakatlığı geçen 37 yaşındaki ön libero Ceyhun Gülselam da yeni sezonda devam edecek eskilerden.

Milyara dayanan borçları üstlenecek bir yatırımcı bulmadan yoluna devam etmesi, endüstriyel futbola ayak uydurması çok zor Altay’ın. Umarım bir zamanlar Süper Lig'deki İzmirspor gibi amatöre kadar düşmez ve makus talihini yener bu köklü kulüp. Olmaz, olmaz... Göztepe de bir ara 3. Lig'den amatöre kadar düşmüştü.

KSK'NIN BU SEZON DA ÇIKMASI MAALESEF ZOR GÖZÜKÜYOR

Bu sezon 3. Lig 4. Grup’ta hemşehrisi Altay, Bornova 1877, İzmir Çoruh FK, Tire 2021 FK ile aynı grupta mücadele edecek olan yeşil kırmızılı ekip sekiz yıldır play-off'lardan çıkmamıştı. Mali kriz içindeki kulüp bu sezon da maalesef bir üst lig hedefinden uzak gözüküyor. Son genel kurulda yönetim zor oluştu, tribünden isimlerle oluşan yönetimde başkanlığa Aygün Cicibaş seçildi.

Karşıyaka'da 600 milyonu bulan borçtan kaynaklı mali kriz ve yönetim krizi yanında şirketleşme ve stat krizi de soruyor. Stadın yapımina irade koyacak yönetim boşluğu bir yana, bakanlık da stadı üstlenmek isteyen İzBB'ye arazi tahsisini bir türlü yapmıyor. KSK camiasının bu tahsis için ilgili makama baskı yapması ve yönetimin eski başkanları da yanına alarak bu konuda ortaya bir güçlü irade koyması şart gözüküyor.

Öteyandan çeyrek yüzyıldır Yaşar Holding sponsorluğunda başarılı bir grafik çizen basketbol takımını da anılan holdingin sponsorluktan çekilmesinden dolayı zor bir dönem bekliyor. Umarım Türk basketbolu için önemli bir Anadolu markası olan KSK yenı bir destekle başarılı grafiğini sürdürür.

Umuyor ve diliyorum ki KSK güçlü bir iradeye kavuşur şirketleşir, stadına kavuşur ve tarihinin hak ettiği yerde olur. Hep ne diyorum yıllardır; "Süper Lig'de iki..Üç.. daha fazla İzmir takımı..." Ömrümde umarım daha üç sezon önce olduğu gibi başka İzmir derbileri görürüm Süper Lig arenasında yeniden. Doğrusu örneğin bir KSK-Göz Göz derbisinin tadından yenmezdi.