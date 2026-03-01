Ödemiş’te altın madeni tepkisi: Toprağın üstü altından kıymetlidir

Ege bölgesindeki Küçük Menderes Havzası içerisinde yer alan Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde altın madeni ihalesi bölge sakinlerini isyan ettirdi. Madenlere karşı kurulan “Küçük Menderes Direniyor Platformu” çağrısıyla yurttaşlar Ödemiş Ulus Meydanı’nda bir araya geldi. Toplantıda, bölgede planlanan maden projelerinin çevreye, tarıma ve insan sağlığına olası etkileri detaylı şekilde ele alındı. Ödemiş Belediye başkanı Mustafa Turan da toplantıya katıldı. Platform üyeleri, EGEÇEP üyeleri, STK’ler, muhtarlar ve yurttaşlar söz alarak madenlerin bölgeye vereceği tahribatı anlattı.

YAŞAM MÜCADELESİ

Ortak yol haritasının belirlendiği toplantıda “Maden değil yaşam”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma!” sloganları atıldı. Yapılan basın açıklamasında, “Bu mücadele siyasetin değil, yaşamın mücadelesidir. Bugün burada bir toplantı yapmıyoruz. Burada bir eşiğin üzerindeyiz, Küçük Menderes Havzası ya yaşayacak ya da geri dönüşü olmayan bir yara alacak. Maden projeleri yalnızca bir ruhsat veya kazı değil; suyun yönünün değişmesi, toprağın ekolojinin kimyasının bozulması ve en önemlisi ise köylerin sessizleşmesi demektir. Biz şunu soruyoruz, bir havzanın canı bir şirketin kârından değersiz midir? Toprağın altındaki cevher birkaç yıl sonra tükenir ama toprağın üstündeki yaşam yok edilirse bu geri dönüşü olmayan bir şey demektir. Yani toprağın üstü altından kıymetlidir” denildi.