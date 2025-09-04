Ödemiş’te kurtuluş coşkuyla kutlandı

Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılı coşkuyla kutlandı. Hükümet Meydanı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından üç pare top atışı gerçekleşti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Belediye Başkanı Mustafa Turan yaptı. Başkan Turan; “İlkkurşun direnişiyle Kuvayı Milliye tarihine adını altın harflerle yazdıran Ödemiş için 3 Eylül 1922, yalnızca bir tarih değil; Ödemiş’in cesaretinin, direnişinin ve bağımsızlık aşkının simgesidir. 3 Eylül 1922’de, sadece bir şehir değil; bir milletin umudu, onuru ve geleceği kurtulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü bugün kulağımızda çınlıyor: “Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” Çünkü Atatürk, kurtuluşun ve kuruluşun umudunu ancak Türk Milleti’nin vatan sevgisiyle atan kalbinde bulmuştur. Çünkü Atatürk, Emperyal güçlere değil sadece ve sadece tarih boyunca “asker millet” olarak savaş meydanlarına nam salan Türk Milleti’ne güvenmiştir. Mustafa Kemal’in cesareti, eşsiz askeri dehası, Türk Ordusu’nun kahramanlığıyla ve Türk Milleti’nin büyük fedakarlığıyla yoğrulmuş İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da ve İzmir’in dağlarında özgürlüğün çiçeklerini açtırmıştır. Bunu herkes bilmelidir ki, bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil 103 yıl önce bu kutsal topraklar için nasıl can verildiyse yine aynı inançta, aynı karalılıkta olduğumuzu göstermek için toplandık. İçinde olduğumuz hiçbir şart ve koşulun işgal günlerinden daha kötü olmadığını bilerek, bugün de topraklarımıza, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden her türlü girişime karşı Ödemiş’in Yiğit Ordusu’nun ruhuyla ayakta olacağımızı bir kez daha bu meydandan tüm dünyaya haykırıyoruz. Yiğit Ordusu buradadır, dimdik ayaktadır. Okulda dersine çalışarak, tarlasına toprağına alın teriyle sahip çıkarak, fabrikada emeğini koyarak, yangında herkesten önce yardıma koşarak, tek bir ağaç için alevlerin içine atılarak buradadır. Nice bağımsızlık günlerinde, bir arada olmak ümidiyle” dedi.

Konuşmanın ardından Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, İlkkurşun Efeler Derneği ve Kuvayi Milliye Efeleri Derneği gösterileri gerçekleştirdi.