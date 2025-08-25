Okan Bayülgen ve Prof. Dr. İlber Ortaylı İzmirliler ile buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz’un 103. yılı kapsamında, Okan Bayülgen ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı İzmirlilerle buluşturuyor. “Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’in Kurucu Ruhuna Yolculuk” adlı söyleşi 27 Ağustos Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da ücretsiz yapılacak. Büyük Taarruz’un askeri ve siyasi boyutları, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine etkileri, günümüz gençliğine bıraktığı miras üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.