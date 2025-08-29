Oktay Akbal Akyaka'da anıldı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden ve Cumhuriyet Gazetesi'nin sembol yazarlarından Oktay Akbal, ölümünün 10. yılında Akyaka'da İskele Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Ula Belediyesi, Akyaka Kültür ve Sanat Derneği ve Muğla Sanatseverler Derneği Akyaka katkılarıyla düzenlenen anma törenine eşi Ayla Akbal, Ula Belediyesi Başkan Yardımcısı Arif Cem Cide, Akbal’ın arkadaşı Hamdi Yücel Gürsoy ve sevenleri katıldı.

İskele Mezarlığ’ındaki kabri başında yapılan anma sonrasında Yücelen Otel’de düzenlenen etkinlikte eşi Ayla Akbal ve Yücel Gürsoy, Oktay Akbal’ı ve anılarını anlattı. Soprano Oya Ergün ve Piyanist Alp Küçükyıldız, müzikleriyle katıldığı gecede usta yazarın edebiyatımıza kattığı derinlik, Muğla’nın doğasına ve Akyaka’nın ruhuna duyduğu sevdanın konuşuldu ve Akbak’ın öyküleri okundu. Gece anma Akbal’ın yaşamını konu alan video ve çiçek sunumu ile son buldu.