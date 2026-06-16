Okullarda aktif yaşam eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında, Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Hareket Et, Eğlen, Güçlen” Aktif Yaşam Eğitimi programı, öğrencilerle buluştu. Çocukların fiziksel aktivitenin önemi konusunda bilinçlenmelerini amaçlayan proje kapsamında ilk etkinlikler Menderes, Bergama, Torbalı ve Aliağa ilçelerindeki okullarda gerçekleştirildi. Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü personeli Merve Akıncıoğlu tarafından verilen eğitimlerde, çocuklara aktif yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasının önemi anlatıldı. Etkinlikler boyunca öğrenciler hem eğlendi hem de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Projenin yürütücüsü Yağmur İnanır, okul aile birlikleriyle yürütülen iş birlikleri sayesinde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmanın önemine dikkat çekti. İnanır, çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen çalışmaların yeni eğitim-öğretim yılının ilk aylarında da devam edeceğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.