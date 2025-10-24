Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde müzik ve adrenalin bir arada

Fethiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen pilotların akrobasi gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Festivalin ikinci gününde Grup Ayna, Belcekız Plajı’nda unutulmaz bir konser verdi. Binlerce müzikseverin katıldığı konserde, Ayna’nın enerjik performansı ve sevilen şarkıları beğeni topladı.

Fethiye Belediye Başkan Vekili Bülent Uysal, konser sonunda Grup Ayna üyelerine teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

26 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayış, yüksek hızlı yamaç paraşütü gibi nefes kesen gösterilerin yanı sıra Türk Hava Kurumu’nun paramotor, yelken kanat, microlight ve sıcak hava balonu etkinlikleri de yer alacak.