Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde müzik ve adrenalin bir arada

24.10.2025 11:50:00
İZMİR / Cumhuriyet
Fethiye Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce akrobasi pilotunun gösterileriyle gökyüzü adeta bir şölene dönüşürken, festivalin ikinci gününde sahne alan Grup Ayna, Belcekız Plajı’nda unutulmaz bir konser verdi.

Fethiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen pilotların akrobasi gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Festivalin ikinci gününde Grup Ayna, Belcekız Plajı’nda unutulmaz bir konser verdi. Binlerce müzikseverin katıldığı konserde, Ayna’nın enerjik performansı ve sevilen şarkıları beğeni topladı. 

Fethiye Belediye Başkan Vekili Bülent Uysal, konser sonunda Grup Ayna üyelerine teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

26 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek  festivalde, yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayış, yüksek hızlı yamaç paraşütü gibi nefes kesen gösterilerin yanı sıra Türk Hava Kurumu’nun paramotor, yelken kanat, microlight ve sıcak hava balonu etkinlikleri de yer alacak.

