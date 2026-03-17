Ömer Günel: Aydın’da kötü biri var, hem de çok kötü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte 4 kişi, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Karara tepki gösteren Günel, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Günel, “Aydın’da kötü biri var, hem de çok kötü... Beni ve arkadaşlarımı gerçek dışı, hiçbir delil ile desteklenmeyen iddia ve yalandan ibaret söylemlerle hukuka aykırı tutukladılar. Bir avukat olarak; siyasi kumpas amacıyla, bir komedya senaryosunu bizzat yaşamaktan kendim için değil, evlatlarımızın geleceği işin çok kaygılıyım. Bir senaryo, kötü kişi tarafından yazılmış ve oyuncuları belirlenmiş rollerini oynamış. Ama kötü oynamışlar. Kötü bir senaryo olmuş. Ama filmin vizyona girmesi için iyiye ihtiyaç yok. Beni siyasi yolculuğunda “yarıştan önce devre dışı bırakma” çabası tüm açıklığı ile ortada. Bu oyunu bozacağız. Hep birlikte. Kötülere ve kötülüğün kazanmasına izin vermeyeceğiz… Sabır ve inançla mücadeleye devam edeceğiz. Bana ve arkadaşlarıma olan inanç ve desteğiniz için minnettarım. Çok yakında görüşmek üzere. En derin sevgilerimle” ifadelerini kullandı.