Ömer Günel, Kent Lokantası çalışmalarını yerinde inceledi

Kuşadası Belediyesi'nin hizmete açacağı Kent Lokantası'nda çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Lokantası’nın açılacağı Türkmen Mahallesi Kaplan Sokak’ta bulunan yerde incelemelerde bulundu. ARYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan’ın da katıldığı incelemede Başkan Günel, projenin detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

"KENT LOKANTASI ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Kuşadası’nın ilk Kent Lokantası’nın yakın zamanda açılacağını müjdeleyen Günel, "Kent Lokantamızda hemşehrilerimize bütçelerine uygun, sağlıklı ve lezzetli yemekler sunacağız. Dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Kent Lokantası şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.