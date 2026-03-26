Öner Yağcı, okurları ile buluştu

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD), kuruluşunun 40. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve edebiyatçı Öner Yağcı’nın katılımıyla belgesel film gösterimi ve söyleşi programı gerçekleştirdi.

İzmir Fransız Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, kentin köklü sanat kurumlarından İFOD, 40 yıllık kültür yolculuğunu anlamlı bir buluşmayla taçlandırdı. Programda, usta yazar Öner Yağcı’nın yaşamını, edebi serüvenini ve sanatsal başarılarını konu alan belgesel film izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya gelen Yağcı, çocukluk yıllarından yazı hayatına, edebiyat dünyasındaki mücadelesinden güncel sanatsal gelişmelere kadar pek çok konuda hayatından kesitler ve anekdotlar paylaştı. Proje tasarımı Sibel İnceler tarafından hazırlanan; Sibel İnceler, Erkan Çamlılar ve Filiz Deniz’in koordinatörlüğünde hayata geçirilen etkinlik, İzmirli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (TFSF) da desteklediği buluşmanın sonunda, İFOD yetkilileri yazarımız Yağcı’ya çiçek takdim etti.