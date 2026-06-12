Özgür Özel İzmir’de... Cenaze törenine katılacak

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yakın bir arkadaşının annesinin vefatı nedeniyle bugün İzmir’e geldi. Özel, İzmir programına CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek başladı.

Özgür Özel, ikindi namazının ardından Büyük Hatay Camii’nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, daha sonra da Pınarbaşı Mezarlığı’na geçecek. Seçilmiş CHP lideri Özel, defin işlemlerinin ardından kentten ayrılacak.

Özel’in İzmir programının tamamen özel nitelikte olduğu, siyasi bir temas içermediği ve yalnızca cenaze dolayısıyla kentte bulunduğu kaydedildi.