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Özgür Özel İzmir’de... Cenaze törenine katılacak

Özgür Özel İzmir’de... Cenaze törenine katılacak

12.06.2026 14:52:00
Güncellenme:
Ece İçmez
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Özgür Özel İzmir’de... Cenaze törenine katılacak

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir yakınının annesinin vefatı nedeniyle İzmir’e geldi. Kentteki temaslarına İl Başkanlığı’nı ziyaretle başlayan Özel, programını cenaze töreni ve defin işlemleriyle sürdürecek.
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CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yakın bir arkadaşının annesinin vefatı nedeniyle bugün İzmir’e geldi. Özel, İzmir programına CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek başladı.

Özgür Özel, ikindi namazının ardından Büyük Hatay Camii’nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, daha sonra da Pınarbaşı Mezarlığı’na geçecek. Seçilmiş CHP lideri Özel, defin işlemlerinin ardından kentten ayrılacak.

Özel’in İzmir programının tamamen özel nitelikte olduğu, siyasi bir temas içermediği ve yalnızca cenaze dolayısıyla kentte bulunduğu kaydedildi.

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