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Özgür Özel'e canlı yayın çıkışı büyük sürpriz: Gençler tarafından uğurlandı

Özgür Özel'e canlı yayın çıkışı büyük sürpriz: Gençler tarafından uğurlandı

12.06.2026 09:24:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel'e canlı yayın çıkışı büyük sürpriz: Gençler tarafından uğurlandı

CHP lideri Özgür Özel, Halk TV canlı yayınından ayrılırken gençler tarafından coşkuyla uğurlandı. Ahmet Kaya’nın “Yorgun Demokrat” isimli şarkısını seslendiren gençler, “Sen neredeysen biz oradayız” yazılı bir pankartı da taşıdı.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınının ardından gençler tarafından coşkuyla uğurlandı. Özel, "Bu parti çok badireler atlattı, bunu da atlatacağız" dedi.

Yayın çıkışında bir araya gelen gençler, Ahmet Kaya'nın "Yorgun Demokrat" adlı şarkısını seslendirdi.

"SEN NEREDEYSEN BİZ ORADAYIZ"

Gençler, "Özgür Türkiye, Özgür Gelecek", "Kurultay" ve "Durma ilerle" sloganı atarken, "Sen neredeysen biz oradayız" yazılı pankart açtı.

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ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR

Gençlere seslenen Özel, "İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sürpriz. Biz büyük zorluklar yaşadık. Bu parti çok badireler atlattı, bunu da atlatacağız. Parti ne yöne doğru yürüyecek diye sorarsanız: gençler ne yöne yürüyecekse parti de o yöne yürüyecek. Sizinle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu. 

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İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Canlı yayın