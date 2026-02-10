Prof. Dr Muammer Aksoy’un adı Ayvalık'ta yaşayacak

Ankara’da 31 Ocak 1990’da evinin önünde düzenlenen alçak bir suikast sonucu katledilen Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu genel başkanı, Hukuk akademisyeni, yazar ve aydın Prof. Dr. Muammer Aksoy’un adı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şubesi içerisindeki salona verildi. Düzenlenen törene katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Atatürk ilke ve devrimlerine ömrünü adamış, aydınlanma mücadelesinin simge isimlerinden Prof. Dr. Muammer Aksoy’un adının Ayvalık’ta yaşatacak çok anlamlı bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Başkan Mesut Ergin, “ADD şube binası içerisindeki salona Muammer Aksoy adının verilmesinin, geçmişe duyulan saygının ve geleceğe olan borcumuzun bir ifadesidir. Ayvalık, her zaman aydınlanmanın, özgür düşüncenin ve Cumhuriyet değerlerinin yanında olmuştur; olmaya da devam edecektir” dedi.