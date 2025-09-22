Rüzgâr ekimde Alaçatı’dan esecek

Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle, Çağla Kubat Windsurf Akademi tarafından düzenlenen Alaçatı Windfest, bu yıl 6. kez sporseverlerle buluşuyor. 08–12 Ekim tarihleri arasında Alaçatı’nın eşsiz koyunda gerçekleşecek festival, rüzgârı bu kez çocuklar ve gençler için estirecek. Bir hafta boyunca sürecek olan Alaçatı Windfest, yalnızca ülkemizin doğal güzelliklerini değil, aynı zamanda yelken sporunda yetişen genç kuşağın üstün performansını da dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Çeşme’nin uluslararası arenadaki spor ve turizm vizyonunu güçlendirecek etkinlik, her yıl artan ilgisiyle bölgenin marka değerine katkı sunuyor.

Sporun yanı sıra eğitim ve turizmi de destekleyen etkinliklerin de yer alacağı festivalde, sörf koyumuzun ve doğamızın korunmasına dikkat çekmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri de düzenlenecek.

Çeşme Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “Gençlerimizin sporla buluştuğu, çevreye duyarlı, uluslararası nitelikli bu festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, tüm vatandaşlarımızı Alaçatı’nın rüzgârıyla buluşmaya davet ediyoruz” denildi.