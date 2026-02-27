Sabahattin Ali 119. doğum gününde belgesel gösterimiyle anıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali’yi, 119’uncu doğum gününde “Sabah Yıldızı” adlı belgeselle andı. 2012 yılında 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gösteri seçkisine layık görülen, 2013 yılında ise 2. Van Gölü Film Festivali En İyi Belgesel Senaryo Ödülü’nü alan belgeselde; Sabahattin Ali’nin çocukluk yılları, öğretmenlik hayatı, yazarlık yolculuğu, dönemin siyasal ve toplumsal yaşamında karşılaştığı zorluklar ile verdiği mücadele izleyicilere aktarıldı.

Gösterime konuk olarak katılan Sabahattin Ali’nin yeğeni Ümit Rachow, usta yazarla ilgili paylaştığı anılarla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Sabahattin Ali, yalnızca güçlü bir edebiyatçı değil; yaşadığı dönemin adaletsizliklerine karşı sözünü sakınmadan dile getiren, bedel ödemeyi göze alan bir aydındır. Onun eserleri ve düşünce dünyası, aradan geçen yıllara rağmen bugün hâlâ bize yol göstermeye devam ediyor” dedi.