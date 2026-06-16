Salihli’de selin yaraları sarılıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde cumartesi etkili olan şiddetli sağanakta sel sularının ilçede büyük zarar verdi. Yaşanan afet sırası ve sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli halkının yanında olduklarını vurguladı. Başkan Dutlulu, “Salihli ilçemizde yaşanan sel felaketinin yaralarını kapatmak ve hayatı normale döndürmek adına tüm birimlerimizi sahaya seferber ettik. Yaraları hep birlikte sarmak için ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacak, sahadaki tüm gücümüzle Salihli’mizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Salihli” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI VE ULAŞIM SORUNLARINA HIZLI MÜDAHALE

Sel nedeniyle hasar gören Bahçecik İçme Suyu Ana İletim Hattı’ndaki arıza, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tamamen giderildi. Depoların ve hatların dolmasıyla birlikte ilçe genelinde su akışı yeniden normale döndü. MASKİ ekipleri ayrıca altyapı hatlarında meydana gelen diğer olumsuzluklara da müdahalelerini sürdürüyor. Ulaşımın aksamaması için harekete geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise taşkın sebebiyle kapanan ya da hasar gören kırsal mahalle yollarını temizleyerek yeniden trafiğe açıyor.

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kuvvetli yağış sonrasında su baskını yaşanan ev, iş yeri ve kamusal alanlarda tahliye çalışmalarını titizlikle yürüttü. Yağışın ardından cadde, sokak ve meydanlarda biriken çamur ve atıklar ise Kent Estetiği ile Temizlik İşleri ekipleri tarafından hızla temizlendi.

MAĞDUR VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIM VE EŞYA DESTEĞİ SAĞLANACAK

Afetin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da harekete geçti. Ekipler, hafta başı itibarıyla selden etkilenen hanelerde detaylı hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerin hemen ardından mağduriyet yaşayan vatandaşlara hızla nakdi yardım ve eşya desteği ulaştırılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Salihli’de hayat tamamen normale dönene kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği bildirildi.