Sanatın kalbi İzmir’de atıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğunda düzenlediği 38. Uluslararası İzmir Festivali, 12 Haziran akşamı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) herkesin beğenisini kazanan çağdaş dans gösterisine sahne oldu. İngiliz-Türk koreograf Ceyda Tanç önderliğindeki “Ceyda Tanc Dance” son projeleri “AYNA” ile seyircilerden tam not aldı. Bir saat boyunca aralıksız sahnede performans sergileyen dansçılar, Türk halk dansı ve İngiliz sosyal dansını harmanlayan koreografiyle sahnede devleşti. 12 Temmuz’a kadar sürecek festivalin etkinlikleri devam ediyor.

Bu sene gençlere biraz daha yakın olmak, onları da düşündüklerini hissettirmek istediklerini dile getiren Filiz Eczacıbaşı Sarper, “10-14 Haziran tarihleri arasında; Institut français İzmir, Rennes & Bretagne Ulusal Koreografi Merkezi (CCN) bünyesindeki FAIR- E ve İKSEV işbirliği ile dans dünyasının önemli ismi Saïdo Lehlouh ile bir atölye düzenledik. Hip Hop dünyasında “Darwin” adıyla tanınan Lehlouh “Which Body” temalı bir çalışma yaptı. Başvurular arasından seçilen 20 dansçı ile çok verimli bir atölye yaptılar. Lehlouh 14 Haziran günü son atölyeyi Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilerle birlikte yaptı” dedi. 17 Haziran 2025 Salı akşamı AASSM’de yapılan Geneva Camerata-Revolta gösterisi, dans ve müziği seven her yaşa hitap eden bir etkinlik olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Sarper, “Revolta (İsyan) projesi müzik tarihinin başyapıtlarından, Şostakoviç’in 5. Senfoni’sini, Los Angeles’ın banliyölerinde doğmuş bir hip-hop stili olan krump dansı ile buluşturuyor. Şef ve orkestra sanatçıları bir yandan enstrümanlarını çalıp bir yandan dansçılara eşlik ediyor. Çok renkli ve hareketli bir gösteri ortaya çıkıyor” diye konuştu.

‘AMAÇ MÜZİĞİ VE DANSI SOKAĞA ÇIKARMAK’

“38. Uluslararası İzmir Festivali’nin beş etkinliği halka açık, ücretsiz yapılıyor” şeklinde konuşan Filiz Eczacıbaşı Sarper, “İzmir Devlet Tiyatrosu’nun ‘Yalancının Resmi’ oyununun prömiyeri, Saïdo Lehlouh’un Hip-Hop atölyesi, 22 Haziran’da Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak Duo Minerva, 7 Temmuz’da Celsus Kütüphanesi’nde yapılacak. Burada amaç, İzmirlilerin özellikte tarihi mekânlarda bir konser izlemesini sağlamak. Ayrıca müziği ve dansı sokağa çıkarıp kent halkının günlük yaşamına sokmak” dedi



