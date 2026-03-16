Semih Balaban: Muradiye’nin gelecek 60 yılını güvence altına alıyoruz

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçenin en yoğun yerleşim yerlerinden Muradiye Mahallesi’ne geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve vatandaşların yaklaşan bayramını kutlayan Balaban’a ziyaretinde; Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Seyit Ali Özmen ve Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran eşlik etti.

"1,5 YIL SONRA ALTYAPI ÇİLESİ SON BULACAK"

Muradiye’nin yıllardır ihmal edildiğini ve kronikleşen bir altyapı sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile eş güdüm içinde yürütülen çalışmaları işaret etti. Balaban, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, Muradiye’nin dertlerine neşter vurmak için 2 milyar liralık dev bir altyapı projesi başlattı. Şu an yürütülen hummalı çalışma nedeniyle kısa vadede bazı toz ve toprak sıkıntıları yaşanabiliyor, vatandaşlarımızdan sabır rica ediyoruz. Ancak 1,5 yılın sonunda Muradiye’nin altyapı problemi tamamen tarihe karışacak. Bu çalışma, mahallemizin gelecek 60 yılını kurtaracak bir vizyon projesidir" diye konuştu.

"İNANIYORUM Kİ CHP İKTİDARINDA MURADİYE, MANİSA MERKEZİN ÜÇÜNCÜ İLÇESİ OLACAK"

Muradiye’de hayata geçirdikleri projeleri de anlatan Balaban, “Göreve gelir gelmez Muradiye için hızla harekete geçtik. İlk olarak vatandaşlarımızın belediye işlemlerini yerinde yapabilmesi için Ek Hizmet Binası’nı hizmete açtık. Böylece hizmeti halkımızın ayağına getirdik. Akasya Kafe’yi açarak önemli bir ihtiyacı giderdik. Ardından Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nin ikinci şubesini mahallemizde hayata geçirerek eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladık. Kadınlarımızın önemli bir talebi olan kreşimizi de uygun fiyatlarla hizmete sunduk. Fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerinin verildiği Ali Çullu Sağlık Hizmetleri Merkezi’ni de mahallemize kazandırdık. Halk Lokantası, Halk Mandıra ve MASKİ hizmetleri de Muradiye’de vatandaşlarımızın ayağına kadar geldi. İnanıyorum ki CHP iktidarında Muradiye, Manisa merkezin üçüncü ilçesi olacak” ifadelerini kullandı.