Şifne Fikir Banyosu: Çeşme’nin şifa mirası yeniden hayat buluyor

Çeşme Belediyesi, kentin en değerli doğal miraslarından biri olan Şifne bölgesindeki eski çamur banyosu alanını yeniden işlevlendirerek “Çeşme Kent Enstitüsü – Şifne Fikir Banyosu” adıyla kente kazandıracak. Hem bölgenin tarihsel şifa kültürünü koruyan hem de eğitim, sağlık, sanat ve sosyal yaşamı destekleyen çok amaçlı bir merkeze dönüşecek proje için hazırlıklar tamamlandı. Belediyenin hazırladığı proje kapsamında 1505 metrekare büyüklüğündeki alan, çağdaş ihtiyaçlara uygun, nitelikli ve erişilebilir bir kamusal merkeze dönüştürülecek. 36 öğrencinin ağırlanabileceği bir matematik, sanat, felsefe enstitüsüne dönüştürülecek alanda 30 çadırın yerleşebileceği bir çadır alanıyla birlikte 1000 metrekarelik açık alan yer alacak. Açık alanda açık sinema ve seminer alanları, mini voleybol sahası, açık oturma alanları, planeteryum ve psikolojik etkinlik alanı bulunacak. Mevcut binalar korunarak yeniden tasarlanan alanda 12’şer kişilik(25 m²) 3 sınıf, 40 m² kapalı amfi, kütüphane ve ortak kullanım çalışma alanları, psikolojik danışmanlık ve revir odası ve yemekhane yer alacak. Proje, bölgenin tarihsel değerine saygı duyan bir yaklaşımla tasarlanarak, geçmişte Şifne Termal Merkezi olarak kullanılan alanın ruhunu korumayı ve aynı zamanda günümüzün eğitim, kültür ve toplum ihtiyacına uygun şekilde yeniden kente kazandırmayı hedefliyor.

DENİZLİ: ŞİFNE’NİN ŞİFA MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli projeye ilişkin, “Şifne, Çeşme’nin en güçlü doğal değerlerinden biri. Yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından insanların şifa bulmak için geldiği bu bölgeyi, toplumun her kesimine açık, üretken, öğrenen ve paylaşan bir kamusal merkeze dönüştürüyoruz. Amacımız, hem bu mirası korumak hem de Çeşme’ye yeni bir sosyal ve kültürel odak kazandırmak” diye konuştu.

ÇEŞME’YE YENİ BİR KAMUSAL ODAK

Çeşme Belediyesi, Çeşme Kent Enstitüsü – Şifne Fikir Banyosu ile kentin eğitim altyapısını güçlendirmeyi, gençlere, kadınlara ve üretken topluluklara yeni alanlar sunmayı, bölgenin doğal ve kültürel mirasını görünür kılmayı, Çeşme’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamayı ve 2026’da yapımına başlanacak projeyle Şifne’yi yeniden bir çekim merkezi hâline getirmeyi hedefliyor.