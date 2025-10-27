Stant açan öğrencilere soruşturma

Ege Üniversitesi kampüsünde, öğrenci kulüplerinin yeni üye kaydı ve tanıtım amacıyla açtığı stantlar nedeniyle öğrenciler hakkında soruşturma açıldı. Masa açıp sloganlar atarak eylem yapma fiilini işledikleri iddiasıyla öğrencilere Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğrenci İşleri Birimince disiplin soruşturması açıldığı öğrencilere bildirilerek konuyla ilgili ifade vermek ve savunma yapmak için 10 Kasım 2025 saat 10.00’da Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerektiği söylendi. Öğrenciler, yaşananlara ilişkin yaptıkları açıklamada, üniversitede topluluklarla birlikte masa açtıklarını ve bu sırada polis müdahalesine maruz kaldıklarını belirtti. Öğrenciler, “Kayyum düzeninin okullardaki temsilcileri olan rektörler ve polis, masalarımıza saldırdı, ardından tüm topluluklarla birlikte masalar kaldırıldı. Toplumun genelinde görülen kayyum düzeni, okullarda da en ufak muhalif sesi bastırmaya çalışıyor. Öğrencilerin bir araya gelerek özerk ve demokratik üniversite talebi etrafında mücadele etmesi, söz söyleme hakkı engelleniyor” ifadelerini kullandı.

‘GÖZ KORKUTMA POLİTİKASI’

Öğrenciler, 10 Kasım tarihinde savunma istenmesinin “göz korkutma ve sindirme politikalarının bir ürünü” olduğunu savunarak, “Bu soruşturmalarla birlikte 19 Mart’ta aşılan barikatın açtığı meşru alanı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ancak öğrencilerin yaşadığı sorunlar, toplumun yaşadığı sorunlarla birlikte hâlâ devam ediyor. Mücadelemiz de devam edecek. Sadece Ege Üniversitesi’nde değil, birçok üniversitede soruşturma, uzaklaştırma ve yurttan atma tehdidiyle öğrencilerin mücadelesinin önü kesilmeye çalışılıyor” dedi./İZMİR