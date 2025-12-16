Tabiplerden 'kamu hastane modeli' çağrısı

Ege Bilgesi Tabip Odaları (EBTO), 29-30 Kasım tarihlerinde İzmir’in Bergama ilçesinde toplandı. Aydın, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak tabip odaları başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Büyük Kongre delegeleri ile TTB Merkez Konseyi başkanı ve Merkez Konseyi üyelerinin katıldığı “Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün…/ Nasıl Yapmalı?” başlığı altında yapılan görüşmeler sonucunda bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Türkiye'deki kamu sağlık sisteminde ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde yerel ve bölgesel düzeyde hissedilen çok katmanlı sorunların üzerinde durulan toplantının ardından yayınlan toplantında “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve iş yükü yönetimi, kamu hastanelerinde kapasite, fiziksel şartlar ve bölgesel yetersizlikler, şehir hastanelerinin yapısal ve işletme sorunları, şehir hastanelerinin yapısal ve işletme sorunları, tıpta uzmanlık eğitimi ve kurumsallık eksikliği ve altyapı sorunları, hukuksal farkındalık, kurumsal iletişim ve yönetim zafiyetleri, hekim örgütlenmesinde kurumsal sıkıntıları” başlıkları masaya yatırıldı.

İZMİR EŞREFPAŞA HASTANESİ ÖRNEĞİ

“Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'deki sağlık sisteminin ticarileşmesi ve piyasalaşmasının yarattığı yapısal sorunlar ve olumsuz sonuçlar ortadadır” denilen sonuç bildirgesinde “Hekim emeğinin değersizleştirilmesi ve performans sistemi nedeniyle mesleki yabancılaşma sorunuyla karşı karşıya kalan hekimlerin mesleki uygulama alanlarında inisiyatiflerini kaybettikleri görülmektedir. Bu dönüşüm sürecine karşı TTB uzun yıllara dayanan direnci, özverili çalışan hekimlerin ısrarı ile sistemdeki zararın daha uzun bir zamana yayıldığı söylenebilir. Hekimlerin performans sistemi olmadan da mutlu olarak çalışabileceği başka bir sağlık sistemi, kamu hastane modeli olabileceği görülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, kamu hastaneciliği için örnek bir model oluşturmaktadır. Hekimler olarak insan onuruna yaraşır bir sağlık sistemi için toplumsal farkındalık oluşturma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yönetimin baskılarına direnebilmek için örgütlü bir mücadele perspektifiyle bir arada olması ve hem toplumun, hem de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mutlu olacağı “Başka Bir Sağlık Sistemi” için uğraş vermelerinin sağlanması gerekir” ifadeleri kullanıldı.