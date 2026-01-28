Taçsız Kral Metin Oktay İzmir’de anılacak

Türk futbolunda ve Galatasaray’da oynadığı futbol ve kişiliğiyle ‘Taçsız Kral’ unvanı alan Metin Oktay, 90. doğum gününde memleketi İzmir’de anılacak. Konak doğumlu olan Metin Oktay için Kemeraltı 2. Beyler’de bulunan Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi’nde saat 16.30’da panel düzenlenecek.

“Unutulmazımız Metin Oktay” başlıklı düzenlenecek panelin açılış konuşmasını Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay yapacak. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Onur Başkanı Dr. Şaban Acarbay’ın kolaylaştırıcılığında yapılacak panelde Metin Oktay kitabının yazarı Uz. Dr. Metin Özer, Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız ve 13 yıl Metin Oktay ile birlikte forma giyen eski Altay ve Galatasaray futbolcusu Yavru Ayhan “Taçsız Kralı” anlatacak.