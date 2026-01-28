FETÖ’nün içinde ABD New Jersey merkezli ‘Yeni Herkül’ adıyla yeni bir yapılanma ortaya çıktı: Yeni takiye

Terör elebaşısı Fetullah Gülen’in 2024’teki yaşamını yitirişinin ardından FETÖ’nün dağılmadığı ve “Baş Yüceler Konseyi” tarafından faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor. Gazetemiz Cumhuriyet; terör örgütünün söz konusu konsey yönetiminin “takiye” politikasını sürdürdüğünü, diğer cemaatlere karşı “sızma (hururriyet)” politikası izlediğini gündeme getirmişti.

TERÖR ELEBAŞISININ YAŞAMINI YİTİRİŞİNİN ARDINDAN DAĞILMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca son dönemlerde terör örgütünün bakanlık ve TSK’deki mahrem yapılanmalarına yönelik operasyonları ise “terör örgütünün yeniden yapılandığını” ortaya çıkardı. Gazetemiz Cumhuriyet ise terör örgütünün Gülen’in yaşamını yitirişinin ardından İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek’in “İdeologiya” kitabındaki “Baş Yüceler Şûrası”nca yönetildiğini gündeme getirmişti. Söz konusu şûrada ise şu isimler bulunuyor: Şerif Ali Tekalan, İlhan İşbilen, Suat Yıldırım, Mehmet Ali Şengül, Erdoğan Tüzün, İsmet Aksoy, Bahattin Karataş, Hüseyin Kara, Ali Bayram, Abdullah Aybaz, İsmail Küçükçelebi ve Ekrem Dumanlı.

SİYASİ PARTİLERE VE CEMAATLERE SIZMA POLİTİKASI

Şûradaki Zaman Gazetesi Genel Müdürü Ekrem Dumanlı’nın taraftarlara “takiye” politikası çerçevesinde siyasi partilere yuvalanması yönündeki talimatını gündeme getiren Gazetemiz Cumhuriyet; 24-28 Eylül 2025 tarihinde yayımladığı “Yeni paralel yapılar” adlı yazı dizisinde ise örgütün başta iktidara yakın Menzil, İsmailağa, Erenköy ile İskenderpaşa cemaatlerine ve Büyük Orta Doğu çevresine sızdığı (hurruriyet politikası) iddiasını gündeme taşımıştı. Son günlerde ise terör örgütünün ABD New Jersey merkezli yeni bir yapılanmayla yeni bir takiye politikası geliştirdiği görüldü.

ÖZÜR DİLEME VE GEÇMİŞİ İNKAR TAKİYESİ!

“Yeni Herkül” adıyla faaliyet yürüten bu yapı; ilk önce “Kamuoyun açık özür mektubu” adıyla bir açıklama yayımladı. “Hizmet Hareketi (terör örgütünün kendisini tanımladığı ifade)” adına yayımlanan açıklamada; geçmişte yapılan eylem ve söylemlerin devlete ve toplumsal huzura zarar verdiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve yurttaşlardan özür dilendiği belirtildi. Bu açıklamanın ardından 21 Ocak’ta örgütün basın yapılanması Zaman gazetesinin eski yazarı Ahmet Altan Turan’ın yaşamını yitirişi üzerine bir taziye iletisi yayımlandı. İletide şûrada yer alan Dumanlı hedef gösterilerek; “O, zor zamanlarda Ekrem Dumanlı gibi kaçarak değil; onuruyla hapis yatarak, fikir namusuna sahip çıkmış nadide bir duruşun adıdır” denildi.

FETÖ’CÜLERİN AFFI İÇİN SORUMLULUK ŞÛRAYA ATILDI

Yeni Herkül’ün önceki günkü yayınladığı son bildiride ise sorumluluğun “Âli Heyet”te (Baş Yüceler Şûrası’nın örgüt içindeki adı) olduğu bildirildi. “Hapiste bulunan masum kardeşlerimizin ve Türkiye’de ağır hayat şartları altında yaşayan kardeşlerimizin durumunun iyileştirilmesi için somut adımların” atılması yönünde talep bildiren Yeni Herkül; sürecin resmi ve kurumsal mekanizmalarla yürütülmesi durumunda kendisini askıya alacağını açıkladı.