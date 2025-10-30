Tarihi hamam günümüzle buluşuyor

Konak Belediyesi’nin restorasyon çalışmasıyla, 18. yüzyıldan günümüze uzanan tarihi ortaya çıkan Basmane’deki Kıllıoğlu Hamamı’nın kentle buluşmasına özel sergi düzenlendi. Kent hafızasının önemli bir tanığı olan Kıllıoğlu Hamamı, 31 Ekim Cuma günü saat 17.00’de küratörlüğünü Ferhunde Algaç Meriç’in, koordinatörlüğünü ise Varol Topaç’ın üstlendiği, “Boşluk – Aralık – Mesafe” karma sergisi açılışıyla halkla buluşacak. Tarihi mekanın ruhuna uygun olarak tasarlanan enstalasyonların hayran bırakacağı sergide, J. Aslı Özer, Kemal Kahveci, Neda İsmail Atar, Sema Okan Topaç, Varol Topaç ve Yasin Uysallar’ın eserleri yer alacak.

BAŞKAN MUTLU’DAN DAVET

Uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılan, Konak Belediyesi’nin restorasyonuyla hayata döndürülen Kıllıoğlu Hamamı’nı özgün haliyle geleceğe taşımaktan mutlu olduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklı komşularını bu tarihi günü birlikte yaşamaya davet etti. Başkan Mutlu, “Kıllıoğlu Hamamı’ndaki restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Tarihe tanıklık etmiş bu mekanı, aslına uygun biçimde ve titiz bir restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzu, mekanın ruhuna uygun bir açılış sergisiyle kutluyoruz. Kıllıoğlu Hamamı’nı, çağdaş sanatın özgün yorumlarıyla buluşturacağımız sergimizin açılışına tüm komşularımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.