Tarımda sürdürülebilirlik için fiyat çağrısı

Manisa’nın Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, mart ve nisan aylarında yaşanan zirai don felaketinin ardından bağlarda büyük hasar meydana geldiğini ve rekoltenin yarı yarıya düştüğünü açıkladı. Üreticinin TARSİM sigortasını yüksek maliyetler nedeniyle yaptıramadığını belirten Yalvaç, 7 numara üzüm fiyatının 140 TL’nin altına düşmemesi gerektiğini vurguladı. Cem Yalvaç, 21-22 Mart ve 11 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai don felaketinin bağlarda büyük hasara yol açtığını söyledi. Yalvaç, “Sultaniye kurutmalık üzümde başta Saruhanlı olmak üzere Salihli, Gölmarmara ve Ahmetli ilçelerinde bağlarımız büyük zarar görmüştür. Zirai don öncesi 320-330 bin ton olarak beklenen rekoltenin maalesef 150 bin ton civarında olduğu görülmektedir” dedi.

“ÜRETİCİMİZ TARSİM YAPTIRAMADI”

Üreticilerin sigorta yaptırmakta zorlandığını belirten Yalvaç, “Üreticimiz TARSİM’i pahalılıktan dolayı yaptıramamıştır. Örneğin Salihli ilçemizde 120 bin dekar üzüm bağının sadece 50 bin dekarı sigortalıdır” diye konuştu.

“AŞIRI SICAKLAR VERİMİ DÜŞÜRDÜ”

Don felaketinin ardından aşırı sıcakların da verimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yalvaç, “Hasadına yeni başladığımız üzümlerimizde dönümde aldığımız verim 200 kilogram civarındadır. Zaten girdi maliyetleri altında ezilen çiftçimizin yine yüzü gülmemektedir” ifadelerini kullandı. Üzüm fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yalvaç, “Maalesef üreticimiz bu yaz birçok üründe ihbarda bulunmadı. Karpuzumuzda, kapya biberimizde de durum aynı. En azından üzüm üreticimizin, bağ üreticisinin yüzünün gülmesi için Tarım Bakanlığı’nın yakında açılacak Toprak Mahsulleri Ofisi alım döneminde, 7 numara yani en düşük kalite üzümün kilogram fiyatının 140 TL’nin altına düşmemesi gerekiyor. Ancak bu şekilde tarımın sürdürülebilirliği sağlanabilir” dedi. Tariş’e de çağrıda bulunan Yalvaç, “Tariş ve küçük ortaklı bir kuruluş olduğu için yönetim kurulumuz ve başkanımızdan da bu seviyelerde fiyat beklentimiz var” diye konuştu.