Tüm Yerel-Sen İzmir Şubesi: Hukuksuz bir el koyma girişimi

Tüm Yerel-Sen İzmir 3 No’lu Şube, Meslek Fabrikası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı 3 No’lu Şube Başkanı Ufuk Cengizler okudu. Ufuk Cengizler, “Dün olduğu gibi bugün de adaletsizlik ve hukuksuz uygulamalara karşı durmaya devam edeceğiz” dedi. Cengizler, müdahale nedeniyle umutların kuşatıldığını belirterek, “Dün ne yazık ki bir müdahale ile karşılandı. Sadece bina değil, umut kuşatıldı. Buna sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

MESLEK FABRİKASI ATATÜRK’ÜN ARMAĞANI

Cengizler, Meslek Fabrikası’nın tarihçesine değinerek şunları söyledi: “Burası, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında Bakanlar Kurulu tarafından armağan ettiği bir alandır. Binlerce yurttaşa mesleki eğitim sağlayan bir eğitim alanı değil, emeğin büyüdüğü merkezdir. Burada İzmir halkı eşit imkanlarda meslek öğrenir, hayatlarını kurar. Burada beceri kazanılır, gelecek inşa edilir. 145 binden fazla yurttaşa kapılarını açmış kurum, iş arayan herkesin umut kapısı olmuştur.”

HUKUKSUZ EL KOYMA GİRİŞİMİ

Cengizler, hukuki süreç işletilmeden yapılan müdahaleye tepki göstererek, “Hukuksuz bir el koyma girişimi ile hiçbir sağlıklı tebligat süreci işletilmeden, devam eden hukuki süreç yok sayılarak sabahın erken saatlerinde yapılan bu müdahale, hukuk değil dayatmadır. Bu girişim sadece bir binaya hedef almıyor; bu girişim İzmir halkının emeğine, bu kentin geleceğine ve Atatürk’ün armağan ettiği umuda yöneliktir” dedi.

EMEĞİN MEKANI MESLEK FABRİKASI

Cengizler açıklamasını şöyle sürdürdü:“Açıkça söylüyoruz, bu uygulama hukuki değildir, bu müdahale idari değildir, bu girişim kamu yararına değil, açık bir güç gösterisidir. İzmir halkına ait bir değerin gözleri önünde el değiştirmeye zorlanmasını kabul etmiyoruz. Doğrular sizin olsa da emek bizimdir. Meslek Fabrikası, emeğin mekanıdır. Müdahalenin üretimin adresidir.”

HUKUKSAL SÜREÇ SÜRESİNCE KULLANIM HAKKI KORUNMALI

Ufuk Cengizler, çağrısını şu sözlerle tamamladı: “Bu hukuksuz girişim derhal durdurulmalıdır. Yargı süreci sonuçlanana kadar mevcut kullanım hakkına dokunulmamalıdır. Tüm Yerel-Sen olarak emeğin, hukukun ve kamusal değerlerin yanında durmaya, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Meslek Fabrikası varsa umut var. Kendi emeğine mühür vurulamaz. Bu miras bizimdir, bu umut bizimdir ve biz hep birlikte buna sahip çıkacağız. Adaletle yıkmak gerekir; adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur.”