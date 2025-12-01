Turgutlu’da 1790 zeytin ağacı toprakla buluştu

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürülen yeşil alan ve tarımsal üretim çalışmaları kapsamında Urganlı Mahallesinde 1160, Musalaryeniköy ile Sinirli Mahallerinde 630 olmak üzere toplam 1790 zeytin ağacını toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikilen zeytin ağaçlarının bakım ve gelişim süreçleri ise düzenli olarak takip edilecek. Ağaçların ürün vereceği dönemde hasat edilen zeytinler işlenerek zeytinyağına dönüştürülecek. Elde edilecek zeytinyağı, Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan yemeklerde kullanılacak.

“YARINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biz, hizmet anlayışımızı sadece bugünü değil, yarını da düşünerek şekillendiriyoruz. Üreterek büyüyen, paylaştıkça güçlenen bir Turgutlu için çalışıyoruz. Kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyor, sosyal belediyeciliği somut projelerle hayata geçiriyoruz. Dikilen her bir fidan, hem doğaya nefes hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza uzanan bir destek anlamı taşıyor. Üretimi destekleyen, sürdürülebilir ve topluma katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.