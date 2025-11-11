Türk futboluna düşen ‘bahis bombası’ndan İzmir de nasiplendi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘futbolda bahis’ skandalını açıklamasının ardından bahis oynayan hakemlerin listesi açıklanmış ve görevlerine son verilmişti. Bahis oynayan futbolcuların listesi de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 1024 futbolcunun bahis oynadığı iddiası ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. 27 futbolcu Süper Lig’den. İzmir’i Süper Lig’de temsil eden Göztepe’den de iki futbolcu yer alıyor. 27 futbolcu içinden bazıları açıklama yaparak iddiaları reddetti. Birisi sadece eskiden “bir kez” bahis oynadığını, bir daha oynamadığını açıkladı. Göztepeli futbolculardan henüz bir açıklama gelmedi. Milli maçlar öncesinde Eren Elmalı’nın da adı geçtiği için milli takım kampından uzaklaştırıldı. Ümit ve U 19 Milli Takımından da oyuncular var listede.

İZMİR’DEN İKİSİ SÜPER LİG’DEN OLMAK ÜZERE 68 FUTBOLCU LİSTEDE

Listeye, İzmir takımlarında oynayan birçok futbolcu dahil oldu. İzmir’den profesyonel liglerden bahisle ilgili futbolcusu olan 10 takım açıklandı. Bu takımlar Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig’lerden; Göztepe, Aliağa, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor, Menemen, Altay, Bornova 1877, İzmir Çoruhlu, Tire 2021. Bahisle ilgili açıklanan futbolculardan 69’unun İzmir takımlarında oynadığı belirlendi. Yazık… Bu tabloda (zaten mali yapısıyla puanları silinmek üzereydi) Altay amatöre düşer artık. Altınordu da 3. Lig yolcusu olur. KSK, 2. Lig için şampiyonluk iddiasında büyük yara alır.

Süper Lig’te oynayan Göztepe’den şu an kadroda olan Uğur Kaan Yıldız ile kiralık olan İzzet Furkan Malak açıklanan isimler arasında. Göztepe operasyondan etkilenmeyecek hedefleri doğrultusunda. İzmir’in ve Türk futbolunun önemli markaları Altay, KSK, Altınordu’dan çok sayıda futbolcu 69 futbolcu arasında yer alıyor. Adı geçen futbolcuların ceza alana kadar masumiyet karinesine saygı duyuyorum. Umarım haklarındaki açıklama sadece bir iddiadan ibarettir, dayanağı yoktur. Ancak çok sayıda futbolcunun ciddi bir kısmının dayanaksız bir şekilde adlarının futbolda sarsıntıya yol açacak şekilde ortaya atılmasını da ciddiye almak gerekmiyor mu?

YANDI GÜLÜM KETEN HELVA!

Peki bahis oynadığı sabit olan futbolcular ne kadar ceza alacak? İlgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. Maddesi şöyle:

"Bu talimat kapsamındaki kişilerin; a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.”

Neymiş? Ara transfer uzatılacakmış!.. Birçok takım komple batmış, bu ekonomik koşullarda nasıl yeni takım kuracak? Disipline gidip futboldan men edilenlere yapılan ödemeler ne olacak? UEFA, FİFA bu tabloya ne diyecek? 2. Lig ve 3. Lig’de çok takım çekilir ligden, benden söylemesi… Çekilsin zaten. Birkaç yüz kişilik tribüne oynayan TFF 1, hatta Süper Lig takımları da çekilsin! 2. Lig de 1. Lig gibi tek grup olsun. 3. Lig de üç grupta oynansın bölgesel dağılıma göre. Yeter de artar bu kadarı.

ENDÜSTRİYEL FUTBOLDAN ‘BAHİS FUTBOLU’NA…

Biz “güzel oyun futbol” sevdalısıydık. Hadi zaman “endüstriyel futbol” cereyanını getirdi, kerhen de olsa kabul ettik. Ancak bu nedir? Çoktandır ayak sesleri duyulan ‘bahis futbolu’ endüstriyel futbolun başka bir aşaması mı oldu şimdi?!.

TFF 1’deyken Tuzlaspor maçlarında bomboş tribünlere karşın satılan onca bilet neyin nesidir, yoksa kara para mı aklanıyor diye soruldu mu? Kulağının üzerine yattı futbolun aktörleri… FETÖ artığı onca futbolcu teknik direktör payesiyle ortada dolaşırken yeterince sorguladı mı futbolun aktörleri? Aynı karede FETÖ’nün başı ile defalarca poz veren, dizinin dibinde oturanların bir kısmı kaçak, bir kısmı aktif teknik direktör!

Anladığım, küresel mali güç odakları hükümete dokundu da oradan da TFF’ye dokunuldu. Yoksa TFF’nin boyunu çok aşar bu bahis operasyonu. Bu iş Türk futbolunun ne hale geldiğinin de göstergesi, aynası bir bakıma. Futbolda pekçok sırıtan şey var da hepsi ayrı bir yazı konusu…

Yazık Türk futboluna da, değerli bir parçası olan İzmr futboluna da… Yazık, çok yazık..