Türk Hemşireler Derneği'nden DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekilliği'ne kadın hastalıkları doktorunun atanmasına tepki

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekilliği görevini yürüten Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler, hafta başında görevini Prof. Dr. Sefa Kurt'a törenle devretti.

ANKA Haber Ajansı'ndan Kerim Uğur'a konuşan Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Ebru Melek Benligül, şunları kaydetti:

“Hemşirelik Fakültesi’ne dekan vekili olarak bir tıp hekimi profesörün atanmış olması, yalnızca mesleki özerkliğe değil, aynı zamanda fakülte akreditasyon sürecine ve eğitim kalitesine yönelik ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bugün Türkiye’de, dünya standartlarında akredite olmuş fakültelerimiz vardır. Nitekim Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, ülkemizdeki saygın ve akredite kurumlarımızdan biridir. Bu fakültede 20’nin üzerinde profesör hemşire akademisyen görev yapmaktayken, alan dışından yapılan bu atama kabul edilemez.”

Hemşireliğin kendi akademik birikimi, eğitim programları ve mesleki standartlarıyla özerk bir alan olduğuna dikkati çeken Benligül, “Alan dışı atamalar, hemşirelik bilimine ve akademisine gölge düşürmekte, öğrencilerimizin eğitim hakkını, meslektaşlarımızın emeğini ve toplumun güvenli sağlık hizmeti alma hakkını riske atmaktadır” ifadelerini kullandı.

Benligül, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi olarak görüşümüz nettir: Hemşirelik fakülteleri, hemşirelik alanında yetişmiş, bilimsel liyakati olan akademisyenler tarafından yönetilmelidir. Alan dışı atamalar, mesleğin gelişimine zarar vermekte ve uluslararası alanda itibarı zedelemektedir. Akredite fakültelerin, bu tür uygulamalarla tehlikeye sokulması kabul edilemez. Bugün hemşirelik, yalnızca sağlık sisteminin değil, aynı zamanda akademinin de en güçlü bileşenlerinden biridir. Mesleğimizin saygınlığını ve fakültelerimizin bağımsızlığını korumak, geleceğimizin teminatıdır. Hemşirelik fakültelerimizin yönetiminde liyakat ve alan uzmanlığından taviz verilmemesini istiyor, karar mercilerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.”