Türkiye’nin dört bir yanından uzmanlar Kavacık Köyü’nde buluştu

Karabağlar Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen 3. Ulusal Bağcılık ve Ürünleri Sempozyumu çerçevesinde Edirne, Ankara, Bolu, Mardin, Tokat, İstanbul, Manisa ve Aydın’dan gelen gıda ve ziraat mühendisleri, akademisyenler ile oda temsilcilerini, Kavacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yalçın ve Kavacık Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan ağırladı. Yalçın ve Özkan, konuklarına bölgenin tarihi, üretim yapısı, üzüm çeşitliliği ve kooperatif çalışmalarına ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

BAĞLARDA İNCELEME YAPILDI

Ziyaret kapsamında Kavacık’taki bağlarda incelemelerde bulunan katılımcılar, bağın toprağı, iklim yapısı, üzüm verimi ve üretim yöntemleri üzerine gözlem yaptı. Köyün doğal dokusu, bağların yapısı ve üzümün aroması ile ilgili çeşitli notlar alan uzmanlar, Kavacık üzümünün bölgeyle olan uyumunun ve kendine özgü tadının dikkati çekici olduğunu belirtti.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım ise bağcılığın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurguladı.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ DE SEMPOZYUMA DESTEK VERDİ

Karabağlar Belediyesi'nin de destekçileri arasında yer aldığı sempozyum, Türkiye’nin bağcılık açısından zengin coğrafyasında akademik bilgi ile sektör deneyimini buluşturmayı, yerel üzümlerin kullanım alanlarını genişletmeyi ve sektöre sürdürülebilir bir yön kazandırmayı hedefliyor.

Ayrıca, sempozyum ekibinin hazırladığı "Hoş geldin" paketlerinde Kavacık Üzüm lokumu da yer aldı. Böylece konuklar kendine has aroması ve tadıyla lezzetli Kavacık üzüm lokumunu tatma imkanı buldu.