Türkiye’nin ilk Reçel Festivali Yakaköy’de başlıyor

Bornova Belediyesi, 13 Eylül Cumartesi Yakaköy Piknik Alanı’nda Türkiye’nin ilk Reçel Festivalini düzenliyor. Festival, yerel üreticilerden geleneksel tariflere, çocuk etkinliklerinden yarışmalara uzanan zengin bir programla İzmirlileri doğanın ve emeğin tatlı sofralarında buluşturacak. “Annelerimizin reçellerini yeni nesle taşıyoruz” diyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm İzmirlileri festival alanına davet etti.

Festival öncesinde kırsal mahallelerde yoğun bir hazırlık süreci yaşandı. Bornova Belediyesi, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle üreticilere hijyen, düşük şeker kullanımı ve geleneksel reçel yapımı üzerine teknik eğitimler verildi. Yakaköy’de zencefil reçeli, Çamiçi Köyü’nde domates reçeli uygulamalı olarak üretildi. Festivalde kozalaktan ıhlamura kadar farklı reçel çeşitleri köylerde kazanlarda kaynarken, kursiyerler öğrendiklerini festivalde İzmirlilerle paylaşacak.

BAŞKAN EŞKİ: ANNELERİMİZİN REÇELLERİNİ YENİ NESLE TAŞIYORUZ

Tüm İzmirlileri festival alanına davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amaçlarını: “Biz, köylerimizde reçel kazanlarının yeniden kaynamasını, reçelin daha ulaşılabilir olmasını ve yeni neslin de bu kültürü görmesini istedik. Bu yüzden Türkiye’nin ilk Reçel Festivali’ni düzenliyoruz. En büyük kaybımız kendimize yabancılaşmamız. Annelerimizin yaptığı reçellerin tadını yeni nesillerle buluşturmak istiyoruz.” sözleriyle anlattı.

FESTİVAL PROGRAMI DOLU DOLU

Festival kapsamında; 50 üreticinin stantları ve reçel yapım atölyeleri, kör tadım etkinlikleri, bando gösterisi, çocuk atölyeleri ve geleneksel çocuk oyunları, trambolin ve şişme oyun parkuru, en güzel reçel yarışmasının yanı sıra ve Ali Çakar ve Fulya Atıl konserleri de düzenlenecek.

Festivalin açılışı 11.00’de yapılırken etkinliğe katılmak isteyenler saat 10.00’da Bornova Metro İzbaş Otoparkı, Altındağ Yahudi Mezarlığı ve Yeşilova Son Durak’tan kalkacak servisleri de kullanabilecek.

Yakaköy Muhtarı Nedim Sert ise ilk kez düzenlenecek festivalle ilgili olarak: “13 Eylül’de yapılacak Reçel Festivali’ne hepinizi davet ediyorum. Buyrun gelin, birlikte bu tatlı şöleni paylaşalım. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.