Uçak yok, yolcu yok, israf çok: İktidarın hayalet havalimanları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir mitingindeki “Bina var, pist var, uçuş yok. 92 çalışan var, uçuş yok. Ot ürüyor, temizlemek için ihale var. Ama uçuş yok” sözleriyle yeniden gündeme gelen “hayalet havalimanları”, plansız yatırımların devlete kestiği acı faturayı ortaya koyuyor. Uçak inmeyen, yolcu uğramayan ancak milyonlarca liralık bakım, işletme ve “ot yolma” ihaleleriyle kamu kaynaklarını yutan Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak havalimanları adeta çürümeye terk edilmiş durumda. Tarifeli seferlerin olmadığı bu tesislerde görevli 300’e yakın personel, yıllardır her gün servisle işe gidip, hiç gelmeyecek uçakları ve yolcuları bekliyor. İşletme giderleri ise her geçen yıl katlanarak artıyor.

10 YILDIR TEK BİR YOLCU İNMEDİ

AKP iktidarının 2016 yılında yapım kararı aldığı ve inşası için 76 milyon 521 bin lira harcanan Balıkesir Merkez Havalimanı, israfın en çarpıcı örneklerinden biri konumunda. Yılda 1 milyon yolcu garantisi verilerek hizmete açılan tesise, aradan geçen 10 yılda bir tek yolcu dahi inmedi. Yaklaşık 100 personelin görev yaptığı, yolcular her an kapıdan girecekmişçesine elektriklerin yakıldığı havalimanının devlete maliyeti devasa boyutlarda. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu akıl almaz tabloya, “Balıkesir Havalimanı’na yıllık 28 milyon lira para akıtılıyor” diyerek tepki göstermişti.

YOLCUSU OLMAYAN PERSONELE EĞİTİM

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2010 yılında açılışı yapılan Gökçeada Havalimanı için de tam bir kamu zararı söz konusu. Yaklaşık 90 milyon TL gömülen tesiste 50 civarında personel görev yapıyor. Açıldığı ilk üç yılda yalnızca 4 bin 498 yolcunun uğradığı havalimanına, 2013 yılından bu yana tek bir ticari uçuş dahi gerçekleşmedi. 11 yıldır tek bir yolcunun bile adım atmadığı havalimanında görev yapan personele ve ailelerine geçtiğimiz 8 Mayıs’ta “Kurumsal Bağlılık Eğitimi” verilmesi ise trajikomik bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti.

KADERİNE TERK EDİLEN TESİS

1998 yılında hizmete giren ancak 2011’de sivil uçuşlara kapatılan Uşak Havalimanı da benzer bir kaderi paylaşıyor. İlerleyen yıllarda birkaç kez tarifeli sefer denemesi yapılsa da talep yetersizliği gerekçesiyle uçuşlar kalıcı olamadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verileri, 2020 yılında 7 bin 500 yolcu ağırlayan havalimanını, 2021 yılında 52 kişi, 2023’te de 56 kişi kullandı. Son üç yılda personel dışında havalimanını kullanan yok.