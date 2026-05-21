Süper Lig tescil edildi ama MHP ısrarını sürdürüyor: 'Bu iki kulübün düşmesi gerekiyor'

21.05.2026 11:56:00
İHA
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Süper Lig'in tescil edilmesine rağmen iki kulübün küme düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Ersoy, "TMSF'nin yönettiği 2 tane kulüp var, Eyüpspor ve Kasımpaşa. TMSF’nin bir lig içerisinde 2 kulübü yönetme yetkisi yok" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs tarihinde, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de maçlarının tamamlanmasının ardından Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düşmüştü. Kayserispor, ligin tescil edilmemesini ve küme düşmenin kaldırılmasını talep etmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Süper Lig'de bahis ve şike operasyonlarına değindi.

Ersoy, ligin tescil edilmesine ilişkin, "Maalesef ligler alelacele Süper Lig'e çıkacak son takım belli olmadan yani daha Çorumspor ve Erokspor maçı tamamlamadan, Erokspor mu çıkacak, Çorumspor mu çıkacak, daha bu belli olmadan böyle bir irade Türkiye Futbol Federasyonu ortaya koydu" dedi.

"EYÜPSPOR VE KASIMPAŞA DÜŞÜRÜLMELİ"

Ersoy, bir ligde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) iki ayrı kulübü yönetmeyeceğini ifade etti:

"TMSF'nin yönettiği 2 tane kulüp var, Eyüpspor ve Kasımpaşa. TMSF’nin bir lig içerisinde 2 kulübü yönetme yetkisi yok. Bunlar yirmi gün boyunca 2 kulübü yönetmişler, 2 kulübün de düşmesi gerekiyor diyoruz, hukuk bunu söylüyor diyoruz."

BAHÇELİ DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Baki Ersoy konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini de anımsattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj göndererek 'ligleri tescil etmeyin' çağrısı yaptığı öne sürülmüştü.

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıklamıştı. 

Burhan "Devlet Bey diyor ki, lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bu durumu ifade etmişti. 'Bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım' demiş" şeklinde konuşmuştu.

MHP lideri Bahçeli’den iktidara süreç mesajı: ‘Artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şarttır!’ MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açılım sürecine ilişkin yaptığı son açıklamalarda “artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şarttır”, “iletişim eksikliği yaşandığı görülmektedir” ve “yasal düzenlemeler” vurgusu öne çıktı. Bahçeli’nin devletin atması gereken adımları tek tek sıralaması, AKP kulislerini hareketlendirdi. Açıklamadaki “silah bırakmayanların bertaraf edilmesi” ifadesi ise örgütün halen tüm unsurlarıyla silah bırakmadığının kabulü olarak değerlendirildi. Bahçeli’nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için “mahkumiyet hali saklı kalmak kaydıyla” önerdiği yeni statü formülü de iktidar çevrelerinde dikkatle değerlendiriliyor. AKP kurmayları ise bu konuda çizgilerinin değişmediğini savunuyor. Parti kaynakları, “önce tam silah bırakma” şartını yinelerken, örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması halinde herhangi bir hukuki düzenleme ya da siyasi rol tartışmasının gündeme gelmeyeceğini belirtiyor.
MHP'den Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir hakkında ihraç kararı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), parti ilkeleriyle ters düşen davranışlar gerekçesiyle Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'i belediye başkanları listesinden çıkardı.
MHP'de 'tasfiye' depremi sürüyor: Bir il teşkilatı daha feshedildi Son dakika gelişmesi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Isparta teşkilatının feshedildiğini açıkladı.