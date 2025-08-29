Üniversiteli aç ve açıkta

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından yüz binlerce öğrenciyi ve aileyi kayıt heyecanı sarsa da geçim derdi de başladı. Yetersiz KYK yurtları ile özel yurt ve ev kiralarının fiyatları hem velileri hem de öğrencileri düşündürürken yemekhanelerde besleyici ve kaliteli yemek sunulmaması öğrencileri üç öğünü de dışarıdan beslenmeye itiyor.

ÖZEL YURTLAR ULAŞILMAZ

Geçen yıl 193 bin 164 öğrencinin eğitim gördüğü İzmir’de bu yıl öğrenci sayısının 200 bini bulması beklenirken KYK, Varyant’taki yurdu yıkmasına karşın yenisini yapmadı. Dokuz Eylül Üniversitesi de yaklaşık 750 öğrencinin barındığı erkek yurdunu boşaltırken elle tutulur bir çözüm önerisi getirmedi. Aylık 26 bin lirayı geçen özel yurtlara maddi gücü yetmeyecek öğrenciler ev arkadaşı arayışlarına başladı. Asgari ücreti bulan ev kiraları karşısında 4-5 kişi birlikte kalma yoluna giden öğrenciler yetersiz konut sayısı yüzünden ev bulamıyor.

YEMEK MASRAFI 700 TL

Barınma sorunun yanında sağlıklı beslenmek problemi de yaşayan öğrenciler yurt ve üniversitedeki yemekhanelerde sunulan kalitesiz yemekler nedeniyle dışarıda yemek zorunda kalıyor. Günlük yaklaşık 700 lirayı 3 öğün yemek için harcaması gereken öğrenciler sosyalleşmek için arkadaşlarıyla birer kahve içse bu ücret 1000 TL’ye kadar çıkıyor. Ulaşıma da gelen zamlarla da günde en az iki defa toplu taşıma kullanmak zorunda kalan bir öğrenci minimum 600 TL harcıyor. İzmir’de büyükşehir ve ilçe belediyeleri burs, yemek, yurt, eşya, çamaşırhane, sinema, tiyatro gibi projelerle öğrencilere destek verse de geçen yıl 3 bin TL olan KYK bursunun bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu.

“YEMEKLER KÖTÜ”

Üniversite eğitimi için üç yıl önce İzmir’e gelen Ege Üniversitesi öğrencisi S.A., “İzmir’de öğrenci olmak hem çok güzel hem de yeri geldiğinde çok zor. İzmir’in öğrenciler açısından güvenli bir şehir olduğunu düşünüyorum. İzmir halkı da öğrencileri sevip destekleyen bir yapıya sahip. Esnaflar ve yerel halk çok yardımcı oluyor. Burada KYK yurdunda kalıyorum. Yemekleri çok kötü olduğu için sürekli dışardan yemem gerekiyor. İzmir’de uygun, öğrenci dostu yerler olsa da genel olarak bir öğüne 300 TL ve üstü para veriyorum” dedi.

“ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM”

Adıyaman’dan İzmir’e gelen Elif Nur Y. ise “İzmir’de öğrenci olmakla ilgili birçok olumlu şey söyleyebilirim fakat malum ekonomide olumsuz yönler maalesef daha ağır basıyor. Birkaç senedir İzmir’deyim ve öğrenci olarak burada hayatımı idame ettirebilmek adına yarı zamanlı ve tam zamanlı birçok işte çalıştım. KYK yurdunda kalmama rağmen yurt ve yaşam şartları beni zorluyor. Genel olarak ekonomik olarak zorlasa da kültürel ve sosyal açıdan birçok olanak sunan bir şehir olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.