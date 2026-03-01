Urla’da eylem: Hurda gemi kaldırılsın

Urla’nın Demircili Koyu’nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen ve burada sökülmek istenen “Gökbey” adlı hurda gemiye yönelik tepkiler büyüyor. Yaklaşık 2 ay önce kıyıya çekilerek başlatılmak istenen kaçak gemi söküm faaliyetine karşı çevre gönüllülerinin başlattığı eylemler devam ediyor. Urla Belediyesi ve Urla Kent Konseyi’nin de aralarında olduğu çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları yine Demircili Koyu’nda bir araya gelerek kaçak söküme karşı ses yükseltti ve geminin Aliağa’daki lisanslı tesislerde sökülmesi taleplerini yinelediler.

BAŞMAN: “ŞAMANDIRAYLA ÇEVRELENMESİNİ HALA BEKLİYORUZ”

Urla Kent Konseyi Başkanın Hadi Başman, gemiye ilişkin taleplerinin hala karşılanmadığını belirterek, “Gemi hala burada duruyor. Mahkeme sonuçlandı diye duyduk, inşallah önümüzdeki günlerde çekip götürecekler. Sintine suyu yayılmasın diye geminin etrafının şamandırayla çevrelenmesini hala bekliyoruz. Tüpler hala orada duruyor. Değişen hiçbir şey yok” dedi.

BALKAN: “GEMİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OLAYINA KARIŞMIŞ”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geminin tutulduğu yerden Demircili Koyu’na getirildiğini belirterek, “Muğla’da mahkeme görüldü. Tebligat aşamasından sonra gerekli müdahale yapılacak. Geminin içerisinde bir sintine var. Sızmaması adına şamandırayla önlem alınması ve crane ile çekilmesi gerekiyor. Sığacık’ta el konulmuş bir gemi ve kaş göz arasında salınıverildi, buraya geldi. Biz sahip çıkmasak oldubittiye getirip burada parçalayıp götüreceklerdi. Milyonlarca insanın denize girdiği bu koyda direne direne bunu da kazanacağız.”

Çevre Mühendisi Halil Gezer de “Bu karşı çıkışımızı örgütlememiz lazım. Direne direne kazanacağız. Bu gemi buraya bilerek ve isteyerek getirilmişitir. Gemi kimindir, ne amaçla geldiğini de biliyoruz. Ama bunu resmi ağızlardan da duymak istiyoruz” diye konuştu.