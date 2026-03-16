Urla'da hurda gemi ve yat limanı projesine tepki

16.03.2026 14:51:00
İZMİR / Cumhuriyet
Urla’ya bağlı Demircili Koyu’nda kaçak sökülmek için karaya çıkartılan hurda geminin kaldırılmamasına ve Çeşmealtı’na yapılması planlanan yat limanına karşı tepkiler sürüyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve STK’ler bölgeye giderek taleplerini bir kez daha yeniledi.

İzmir’in Urla ilçesinde yurttaşlar, Demircili Koyu’nda kaçak sökülmek üzere karaya çıkarılan “Gökbey” isimli geminin kaldırılması için ve Çeşmealtı’na yapılması planlanan yat limanı projesinin iptali için başlattıkları eylemleri sürdürüyor. Urla Belediyesi’nin çağrısıyla önce Demircili Koyu’nda karaya oturan hurda geminin önünde toplanan STK temsilcileri ve yurttaşlar geminin kaldırılmasını bir kez daha talep etti. Başkan Selçuk Balkan, hurda geminin yarattığı çevre tehdidine dikkat çekerek, “Burada bir çevre katliamı var. Gemi yanaşmış ve söküme giderken tasarlayarak burayı kirletmek için suç işlenmiş. Ben halk sağlığı için, orman yangınlarını engellemek için, insanlar yanmasın diye çevre temizliği yaptım. Ormanlara dökülen molozları kaldırdık. Seramik atıklarını topladık. Biz Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyoruz. Bu adam neden yargılanmıyor?” diye sordu. 

Daha sonra Çeşmealtı’na yapılması planlanan yat limanı projesine karşı yöre halkını bilgilendirmek için bölgeye giden Balkan, “Çeşmealtı’nda yapılması planlanan yat limanı projesine karşı, doğamıza ve kıyılarımıza sahip çıkmak için bir araya geldik. Denizimizi, kıyılarımızı ve yaşam alanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Urla’nın doğal güzelliklerini ve kıyılarını korumak için sesimizi yükseltmeye, kentimizin geleceği için dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

