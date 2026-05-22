Yaşar Müzesi kapılarını açtı

22.05.2026 04:00:00
İZMİR / Cumhuriyet
Türkiye'nin ilk özel resim müzesinin 40 yıllık mirası, İzmir Alsancak'taki 1895 yılından kalma tarihi un fabrikasında yeniden hayat buldu. Modern müzecilik anlayışıyla restore edilerek "Yaşar Müzesi" adıyla kapılarını açan 6 bin metrekarelik kompleks; zengin koleksiyonları, sergi alanları ve sosyal donatılarıyla kentin yeni kültür-sanat üssü olarak sanatseverleri bekliyor.
İzmir’de 1895 yılına ait tarihi un fabrikasının modern müzecilik anlayışıyla restore edilmesiyle yaşama geçirilen Yaşar Müzesi, sanatseverleri ağırlamaya başladı. Türkiye’nin ilk özel resim müzesi olarak 1985 yılında kurulan ve 40 yıl boyunca hizmet veren S. Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nin koleksiyonu, genişletilerek yeni ismiyle Alsancak Liman Bölgesi’nde yer alan ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” statüsünde tescilli olan tarihi yapıya taşındı.

Toplam 6 bin metrekare kapalı alana sahip olan müze, yaşayan bir kültür merkezi olarak kurgulandı. Kompleksin içerisinde 2 bin 600 metrekarelik kalıcı ve geçici sergi alanlarının yanı sıra 350 kişilik konferans salonu, kütüphane, kafeterya, sosyal alanlar ve müze mağazası bulunuyor. Kalıcı sergi alanlarında ziyaretçilere zengin bir kültürel seçki sunan müze, DYO Retrospektif Sergisi, Arkeolojik Eser Koleksiyonu ile Halı ve Kilim Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor. Müze, dönemsel sergilerin yanı sıra panel, konferans, söyleşi ve çocuklara yönelik etkinliklerle çok yönlü bir kültür ortamı sağlamayı hedefliyor.

İlgili Konular: #İzmir #müze #yaşar holding