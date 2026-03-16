Yatağan Pazaryeri yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların daha güvenli ve çağdaş yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmeleri amacıyla kent genelinde yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Etüt ve Proje Daire Başkanlığınca Yatağan Pazaryeri’nde başlatılan yenileme çalışmalarıyla pazar alanının daha dayanıklı ve konforlu bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında pazaryerinin mevcut çelik yapısı ilave çelik kolonlarla güçlendirilirken, yeni makas kirişler kullanılarak çatı yüksekliği yaklaşık 1 metre artırıldı.

ZEMİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Pazaryeri zemininde yürütülen çalışmalar kapsamında ise 2 bin 125 metrekare alana çelik hasır serimi gerçekleştirildi. Ardından 245 metreküp saha betonu dökülerek yüzey sertleştirici uygulaması yapıldı ve zemin yüzey işlemleri tamamlandı. Böylece hem yapının dayanıklılığının artırılması hem de vatandaşların pazaryerini daha konforlu bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

ÇATI SANDVİÇ PANEL İLE YENİLENECEK

Devam eden çalışmalar kapsamında mevcut ve yeni çelik yapı elemanlarının tamamı boyanacak. Ayrıca yapı üzerine 40 milimetre kalınlığında PIR dolgulu sandviç panel montajı yapılarak pazaryerinin çatısı daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilecek. İş yerlerinde sürdürülen mevcut çelik yapı söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından duvar ve zemin tadilatlarına başlanacak.

GÜNAY: ESNAF VE VATANDAŞLARIMIZ İÇİN MODERN BİR ORTAK OLACAK

Yenileme çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, “Yıllardır bu pazar yerinin yenilenmesi konusunda çeşitli vaatler verildi ancak bu çalışmayı hayata geçirmek bizlere nasip oldu. Yatağan’a yapılan yatırımlar için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Pazar yerindeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

ARAS: YATIRIMLARIMIZI İLÇELERİMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YAPIYORUZ

Yatağan’da yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yatırımlar yaptıklarını söyledi. Aras, “Alt yapıdan üst yapıya, sosyal donatı alanlarından yaşam alanlarına kadar Muğla’nın her ilçesinde vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yapılan yenileme çalışmaları tamamlandığında hem pazarcı esnafımız daha iyi koşullarda hizmet verecek hem de vatandaşlarımız alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapabilecek. Yatağanlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.