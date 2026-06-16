Yurttaş Meclisi’nde ikinci dönem başvuruları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi üst seviyeye taşımayı hedefleyen “Yurttaş Meclisi İzmir” çalışmasında ikinci başvuru dönemi başlıyor. İlk aşamada 9 ilçede yürütülen sürecin ardından, model kademeli olarak kentin bütün ilçelerine yaygınlaştırılıyor.

Su yönetiminden tarım ve gıdaya, sürdürülebilir ulaşımdan enerji verimliliğine, kültür-sanattan sağlığa kadar pek çok alanda yurttaşların bakış açısını doğrudan karar süreçlerine taşımayı amaçlayan model, klasik katılım araçlarından farklı olarak veriye dayalı tartışma, karşılıklı öğrenme ve ortak akıl üretimi üzerine kuruluyor.

DEĞİŞİMİN PARÇASI OL

Büyük ölçekli merkez ilçeleri de kapsayan ikinci başvuru döneminde yer alan ilçeler şu şekilde: Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca ve Kemalpaşa. Bu ilçelerde ikâmet eden hemşehriler için başvurular 17–26 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Sürece dâhil olmak isteyen İzmirlilerin, 18 yaş ve üzeri olması ile başvuru yaptıkları ilçede en az 5 aydır ikamet ediyor olması gerekiyor.

"Katıl ve Değişimin Parçası Ol" sloganıyla yürütülen çalışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için izmiryurttasmeclisi.izmir.bel.tr adresi ziyaret edilebilecek veya Hemşehri İletişim Merkezi (HİM 153) ile iletişime geçilebilecek.

MÜZAKERECİ VE KAPSAYICI DEMOKRATİK MODEL

Yurttaş Meclisi İzmir, yurttaşların yalnızca görüş bildirdiği bir platform olmanın ötesine geçerek, kanıta dayalı bilgiler ışığında uzmanlar ve paydaşlarla bir araya gelinen yapılandırılmış bir meclis ortamı sunuyor. Her ilçede yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum gibi demografik kriterler gözetilerek dengelenmiş, "Yurttaş Piyangosu" yöntemiyle belirlenecek katılımcı grupları oluşturuluyor. Gönüllülük esasına dayalı süreçte katılımcılar, farklı modüllerden oluşan eğitimlerin ardından yerel sorunları tartışarak uygulanabilir politika önerileri geliştirecek. İlçe düzeyinde elde edilen tüm çıktılar, daha sonra İzmir İl Yurttaş Meclisi çatısı altında kent ölçeğinde bütüncül ve stratejik bir karar setine dönüştürülecek.